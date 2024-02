Fotbalisté třetiligové rezervy FC Hradec Králové začali vítězit. Po neúspěšném podzimu v B skupině ČFL a po domácí prohře s Chlumcem nad Cidlinou (1:2) v úvodním přípravném zápase v novém roce třikrát v řadě uspěli. Ve všech třech případech vyhráli o gól. Nejprve si poradili s Uničovem (MSFL), pak s divizním lídrem z Ústí nad Orlicí a naposledy přehráli Vrchovinu (třetí tým moravské divize D).

Sestřih gólů z utkání ČFL mezi Chlumcem a Hradcem B. | Video: FK Chlumec n. C.

Zatímco Uničov porazili Votroci jediným gólem, další dva špíly vyhráli výsledkem 2:1, když v obou případech v poločase vedli 1:0. Jediný rozdíl byl v tom, že proti Ústí nad Orlicí se po přestávce dostali už do dvoubrankového trháku, zatímco proti Novému Městu na Moravě nejprve přišli o hubený náskok, aby nakonec přece jen vsítili rozhodující trefu.

Přípravná utkání

FC Hradec Králové B – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2:1 (1:0). Branky: 8. Holovatskyi, 61. M. Šípek – 72. Řehák. Hradec B: Čábelka (46. Hrnčíř) – Matyushenko, Holovatskyi, Kadrmas – Mahr (46. Zvěřina), Musil (46. Hypšman), Vobejda, V. Šimon (46. Schmoranz), Březák (67. Hruška) – Hodač (46. Mišči), Hruška (46. M. Šípek).

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Jsme především spokojeni s vítězstvím, protože to bylo hlavním cílem. Chtěli jsme si vyzkoušet pár dalších věcí a také navázat na to, co jsme předvedli proti Uničovu. Myslím si, že se nám to z velké části dařilo. Ústí bylo nepříjemné, hrálo kompaktně a ke konci mělo jednu dvě nebezpečné situace. My také měli šance, které jsme měli proměnit. Na vše se podíváme na videu, protože tam určitě byly chyby, ale i řada dobrých věcí, se kterými můžeme být spokojení. S výkonem i výsledkem panuje spokojenost.“

ČFL: Reakce na mizerný podzim. Rezerva Votroků vyměnila hlavního trenéra

FC Hradec Králové B – SFK Vrchovina Nové Město na Moravě 2:1 (1:0). Branky: 30. Hodač, 74. V. Šimon – 50. z pen. Duba. Hradec B: Čábelka – Matyushenko (46. Mahr), Holovatskyi (46. Vobejda), Kadrmas – Zvěřina, Kejř (46. Schmoranz), Hypšman (46. Musil), M. Šípek (46. V. Šimon), Boniš (46. Březák) – Hodač (46. Mišči), Kalina (46. Hruška).

Pavel Krmaš, asistent trenéra Hradce B: „Každé utkání hrajeme proto, abychom ho vyhráli, což se nám povedlo. S výkonem však nejsem úplně spokojený. Hlavně v první půli byly nedostatky. Druhá byla podle mě lepší, ale nedařilo se nám přenést do hry to, co jsme se snažili v týdnu trénovat, abychom navázali na předcházející utkání. Nicméně i takový je fotbal. Ne vždy se daří, takže na druhou stranu možná je výhra o to cennější, když jí dosáhnete ve chvíli, kdy to úplně nejde podle představ. Musíme se z toho poučit. Doufám, že příště předvedeme lepší výkon.“

Pátý přípravný duel sehrají Votroci v sobotu 10. února od 14 hodin na umělé trávě v Trutnově proti tamnímu účastníkovi divize C.