Hlavní úkol: co nejdříve záchrana soutěže

FC HRADEC KRÁLOVÉ B (5. místo, 24 bodů)

Ze středu tabulky vstoupili do druhé poloviny sezony fotbalisté FC Hradec Králové B. Jaké mají plány do právě začínající jarní části? „Cíl je jednoznačný. Nejdůležitější bude, když se co nejdříve zachráníme ve třetí nejvyšší soutěži,“ hlásí Karel Krejčík, zkušený trenér mladého mužstva. Rezerva Votroků si ale dává i další úkoly. „Chceme hrát útočný agresivní fotbal a zlepšovat nadějné hráče pro případný posun do kádru A týmu,“ doplňuje hradecký kouč.

Pětašedesátiletý lodivod béčka Votroků je přesvědčený, že jeho tým je na tradičně náročné jarní boje dobře připraven. Podobně jako na podzim by měla velmi dobře fungovat spolupráce s A týmem, kdy jeho méně vytížení hráči nebo hráči po zranění chodili vypomáhat právě třetiligovému B mužstvu.

Soupiska – brankáři: Ondřej Mach (1998), Marek Čábelka (2002). Obránci: Vojtěch Baloun (2002), David Hátle (2002), Filip Hruška (1992), Marek Kadrmas (2002), Josef Locker (1999), Michal Trávníček (1998), Filip Zámečník (2001). Záložníci: Filip Březák (2002), Jonáš Jelínek (2002), Josef Jonáš (2002), Tomáš Kozel (2002), Jan Mahr (2000). Útočníci: Lukáš Hájek (2002), Martin Hlaváč (2002), Jakub Kosař (2002), Matěj Šípek (2002).

Realizační tým – trenér: Karel Krejčík. Asistent: Pavel Krmaš. Vedoucí mužstva: Slavomír Kalousek. Masér: Jan Ryšavý.

Změny v kádru – odchody: Dominik Bičiště, Jakub Brát (oba FK Chlumec nad Cidlinou), Filip Fibacher (MFK Chrudim), Roman Dunda (?), Jan Vobejda (TJ Sokol Živanice). Příchody: Michal Trávníček (MFK Chrudim), Jan Mahr (FK Chlumec nad Cidlinou).

Náprava podzimu = rychle do klidného středu

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU (15. místo, 16 bodů)

Před startem tohoto ročníku pomýšleli na špici tabulky. Vzhledem k výkonům a výsledkům v předešlých letech se nebylo čemu divit. Jenže realita je zcela jiná, místo toho jsou v jejím suterénu. Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou podzimní část zpackali, takže jim nezbývá nic jiného, než to ve druhé půlce sezony napravit. „Jaro nebude vůbec lehké, přesto se chceme co nejdříve dostat do klidného středu tabulky a dělat radost našim fanouškům,“ říká předseda klubu Martin Firbacher.

Soupiska – brankáři: Radek Petr (1984), Jakub Brát (2000), Ladislav Kukal (1993). Obránci: Daniel Finěk (2000), Petr Veselka (1988), Jakub Havel (1999), Oliver Žahourek (2000), Jakub Krčál (1993), Dominik Koubek (1999). Záložníci: Tomáš Labík (1991), Roman Čáp (1999), Martin Kopáč (1992), Ondřej Vaníček (1989), Jiří Kučera (1993), Jan Havlena (1998), Denny Samko (2000), Tadeáš Zeman (2001), Josef Jakab (1997), Dominik Bičiště (1999). Útočníci: Tomáš Bastin (1991), Martin Holec (1997), Jan Labík (1995).

Realizační tým – trenér: František Šturma. Asistent: Tomáš Hrabík. Vedoucí mužstva a sekretář klubu: Jiří Krenčík. Generální manažer: Jiří Ryba. Předseda klubu: Martin Firbacher. Masér: Manfred Sattler.

Změny v kádru – odchody: Mach, Mahr (oba FC Hradec Králové – návrat), Novotný (Žiželice), Čížek (Dukla Praha – návrat), Lukič (návrat do zahraničí). Příchody: Brát, Bičiště (oba FC Hradec Králové), Zeman (Viktoria Žižkov), Čáp (Chrudim).