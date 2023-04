/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Chlumec nad Cidlinou dokázal zvítězit 2:1 na půdě pardubické rezervy. O jeho góly se postarali v poslední době tradiční střelci Kneifel a Bastin. Zatímco svěřenci kouče Miloše Sazimy ve druhé polovině sezony bodovali poprvé naplno, juniorka z města perníku vyšla na jaře vůbec prvně naprázdno. Chlumecký tým dnes čeká domácí dohrávka s Brozany (17.00).

Chlumečtí (v tmavém, v souboji se Žižkovem) slavili první jarní vítězství. | Foto: Ema Bartalská

Na šestý pokus už to vyšlo. Konečně! Chlumečtí fotbalisté zapsali první jarní tříbodový zisk, když vyhráli na trávníku pardubické rezervy 2:1. Hosty poslal do vedení ve 20. minutě Jonáš Kneifel, když prostřelil gólmana Markoviče.

Krátce po přestávce přidal zblízka druhou druhou trefu kanonýr Bastin. Zanedlouho bylo ovšem sníženo. Lichtenberg fauloval a z následné penalty se nemýlil Brazilec Lima. Další branku už Chlumec domácím nedovolil a mohl se tak radovat z cenného vítězství.

ČFL, skupina B – 22. kolo

FK Pardubice B – FK Chlumec nad Cidlinou 1:2 (0:1). Branky: 58. z pen. Lima – 20. Kneifel, 50. Bastin. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 2:2. Diváci: 180. Poločas: 0:1. Pardubice B: Markovič – Vencl, Jeřábek, Sedláček, Kirchner – Dostál (58. Jarkovský), Novák, Tischler, Štichauer (74. Miláček) – Lima, Brdička (74. Kapanga). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Krčál, Zeman – T. Labík (58. Finěk), Weis (58. Vaníček), Řezníček, Doležal, Kneifel (33. Ruml, 90. + 2. Gluski) – Bastin.

Pavel Němeček, trenér Pardubic B: „Proti nám stál protivník, který hrál organizovaně a velmi disciplinovaně. My jsme v první půli bohužel propadli z ojedinělé standardní situace, kterou soupeř měl a šel tak do vedení. My jsme měli dvě tutové příležitosti, ale bohužel jsme v koncovce zklamali. Druhý poločas jsme se snažili dobývat obranu hostů. Chyběla nám především rychlost, jednoduchost a kvalita v činnostech, hlavně při střelbě. Chlumec po naší chybě vstřelil další branku a my jsme stihli jen korigovat z penalty.“

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Stále řešíme zdravotní problémy v kádru. I v Pardubicích nemohla řada hráčů nastoupit, ale proti silnému domácímu celku jsme předvedli solidní výkon. Vypracovali jsme si více vyložených šancí, dvě proměnili a myslím si, že jsme i zaslouženě zvítězili. Před dvěma domácími zápasy (středa 17.00 Brozany, neděle 10.15 Živanice) je tato výhra určitě velkým povzbuzením.“

Další zápasy

Jablonec nad Nisou B - Hradec Králové B 0:0, Živanice - Teplice B 6:1 (32. Chocholatý, 48. Nikodem, 64. Kopecký, 70. Štěpánek, 81. Polák, 88. D. Pánek - 53. T. Vachoušek), Ústí nad Labem - Most/Souš 2:2 (9. D. Černý, 14. Benda - 12. z pen. Glaser, 27. Bouguetouta), Viktoria Žižkov - Brozany 2:1 (23. Prošek, 33. Muleme - 38. Jindráček), Mladá Boleslav B - Velvary 1:2 (27. Vaníček - 48. Šimkovský, 61. Šlegl), zápasy Kolín - Přepeře a Zápy – Benešov byly odložené.

Jak už předeslal kouč Sazima, v tomto týdnu Chlumecké čekají hned dva domácí zápasy. Nejprve se již dnes utkají s Brozany (17.00) a poté v neděli 23. dubna přivítají ve východočeském derby nedaleké Živanice (10.15).

