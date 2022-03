Divokou desetibrankovou přestřelku nabídlo zajímavé utkání v Jablonci. Chlumec začal výborně a hned ve 4. minutě šel do vedení. Domácí pak dvěma góly skóre otočili. Na to hosté reagovali parádně a třemi zásahy během deseti minut si vytvořili dvougólový polštář. V poločase už ale měli k dobru pouze jednu trefu. A co víc, v úvodní patnáctiminutovce druhé půle inkasovali třikrát, což se ukázalo jako rozhodující. Nepříjemná prohra 4:6 Chlumecké v tabulce odsunula na předposlední pozici.

Zápasy celků z Královéhradecka

Mladá Boleslav B – Hradec Králové B 0:1. Fakta – branka: 6. vlastní (Coňk). Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (85. M. Novotný). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Hradec Králové B: Mach – Hlaváč, Hruška, Kadrmas – Harazim, Doležal, Kateřiňák, Březák (81. Jonáš) – Mahr (93. Hátle), Kosař, Hájek.

Jablonec B – Chlumec nad Cidlinou 6:4. Fakta – branky: 42., 48., 55. a 59. Dominik Breda, 10. z pen. Vošahlík, 25. Skuhravý – 26. a 36. Bastin, 4. Čáp, 27. Koubek. Rozhodčí: Paták. Bez karet. Diváci: 150. Poločas: 3:4. Chlumec nad Cidlinou: Petr – Veselka, Krčál, Koubek, Finěk (76. Jakab) – T. Labík, Kopáč (76. Holec), Čáp, Havlena (52. Bičiště), Zeman – Bastin.

Jak si vedly týmy z Pardubicka?

Bohemians Praha B – Ústí nad Orlicí 2:1. Fakta – branky: 32. Mareš, 71. Koubek z pen. – 87. Souček. Rozhodčí: Černý. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (4. Krátký). Diváci: 150. Poločas: 1:0. Ústí nad Orlicí: Krátký – Langer, Chleboun (75. Vošlajer), Lněnička (6. Šmíd), Koukola – Skalický, Hapal, Grygar, Špatenka (75. Tichý) – Souček, Onije.

Brozany – Pardubice B 4:0. Fakta – branky: 73. z pen. a 82. Šup, 24. Bechyně, 47. Výborný. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 2:1. Diváci: 290. Poločas: 1:0. Pardubice B: Hrnčíř – Hajník (77. Jarkovský), Řehák, Mareš (59. Vítek), Sychra – Stýblo (77. Řezníček), Patrák, Formáček, Kubart – Rayan, Vít.

Zbuzany – Živanice nehráno. Utkání bylo odloženo z důvodu nezpůsobilého stravu hrací plochy ve Zbuzanech.

Další výsledky

16. kolo: Dukla Praha B – Zápy 3:1, Liberec B – Velvary 4:0, Teplice B – Přepeře 1:2.