/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Chlumec nad Cidlinou hrál doma s exdruholigovým Ústím nad Labem smírně 2:2. Východočeši, kterým tentokrát chyběli zdravotně indisponovaní Čáp s Fiňkem, po zimní přestávce získali v pěti duelech pouhé dva body. Šanci rozšířit svoji chudší sbírku budou mít o víkendu v nedalekých Pardubicích.

VIDEOSESTŘIH všech čtyř branek ze zápasu Chlumec n. C. (modří) - Ústí n. L. 2:2 | Video: FK Chlumec n. C.

Hostující Armu vedl ve druhém zápase nový kouč Vít Raszyk a ani tentokrát jeho tým neodcházel z trávníku poražen. Již ve 4. minutě ho poslal do vedení šutér David Černý. Vyrovnat mohl ve 22. minutě domácí Kneifel, ovšem vychytal ho gólman Plachý.

Co se nepodařilo chlumecké posile ze Slavie, to zařídil o chvíli později domácí snajpr Bastin, jenž se prosadil střelou z otočky. Na další gól se čekalo až do 64. minuty a dočkal se Kneifel. Chlumec ale nadějné vedení neudržel a dvacet minut před koncem vyrovnal na konečných 2:2 ústecký Benda.

ČFL, skupina B – 21. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FK Ústí nad Labem 2:2 (1:1). Branky: 26. Bastin, 64. Kneifel – 4. D. Černý, 71. Benda. Rozhodčí: Míč. ŽK: 3:1. Diváci: 218. Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Veselka, Zukal, Krčál, Zeman – T. Labík (79. Řezníček), Vaníček (82. Weis), Kopáč (71. Ruml), Doležal, Kneifel – Bastin. Ústí nad Labem: Plachý – Hudec, Stružinský (59. Mayerhofer), Zárybnický, Jiránek, D. Černý, Uličný, Kolařík (88. Fischer), O. Černý (88. Jungmann), Kubín (76. Klimt), Benda.

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Viděli jsme zajímavé utkání s řadou šancí na obou stranách. V úvodu jsme zbytečně inkasovali, což nás trochu zaskočilo, ale zhruba od 20. minuty jsme začali mít více ze hry a zaslouženě Bastinem srovnali. Další velkou šanci nedal Kneifel. Po přestávce byla hra vyrovnaná, šli jsme do vedení, když Labík pěkně připravil gól pro Kneifela. Bohužel hosté dokázali vyrovnat po další naší nedůslednosti. Z celkového kontextu je remíza asi spravedlivá.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Zápy 0:0, Velvary - Kolín 2:1 (34. Březina, 71. Chábera - 18. Sodoma), Brozany - Mladá Boleslav B 1:0 (30. Chukwuma), Most/Souš - Žižkov 0:0, Teplice B - Pardubice B 0:4 (14. a 51. Brdička, 33. Šimek, 79. Novák), Benešov - Živanice 3:2 (7. a 23. Kulhavý, 90. + 1. Havel - 10. a 19. Štěpánek), Přepeře - Jablonec nad Nisou B 0:4 (15. a 75. Gaši, 39. a 47. Podzimek).

V dalším kole Chlumec zavítá do Pardubic, kde si to v neděli 16. dubna od 10.15 hodin rozdá s domácím béčkem.