To dospělý tým se dokonce může pochlubit tím, že ve Fortuna Divizi C patří mezi aspiranty na „bednu“. Hlinsko se drží v Divizi C již několik let a velkou dávkou k tomu přispěl i fakt, že východočeské město má um i štěstí na výběr hráčů.

Klubem prošel například i Colet Kapanga, který v současnosti nastupuje za FK Pardubice. Ještě větším a „kvalitnějším“ zbožím z afrického kontinentu však byl Joel Kayamba.

„Přivedli jsme do našeho klubu hned několik afrických hráčů. Joel vypadal však nejlépe a od začátku ukazoval, že bude obrovským přínosem. Uměl to famózně s míčem a vyčníval i po pohybové stránce,“ vzpomíná sportovní manažer Hlinska Roman Jůn, který sám má dlouholetou zkušenost s ligovým fotbalem a taktéž je odchovancem hlineckého fotbalu.

Joel Kayamba v opavském dresu.Zdroj: Deník / František Géla

Dostat hráče z Afriky do Evropy, to už v současnosti není problém, ale mít štěstí na výběr takových hráčů, to už je o něčem jiném.

„Tyhle kluky nám vždy doporučují agenti. V minulosti jsme měli trenéra, který dříve působil v agentuře fotbalového agenta Daniela Smejkala. Díky tomu jsme měli k těmto kvalitním hráčům přístup a mohli jsme je u nás testovat. Někteří se pak uchytili,“ říká mistr České republiky z roku 2001 s Libercem.

V době, kdy Joel Kayamba nastupoval v zelenobílém dresu se hrál v tomto klubu ještě Krajský přebor a dostat takového hráče dál, by se mohlo zdát jako problém.

„Měl hned od úvodních utkání výborná čísla, byl technický a rychlý, což každého zajímalo a jezdili se na něj dívat skauti ze všech různých klubů,“ vysvětluje a záhy dodává: „Prvně ho testovali v Hradci Králové, ale měl tam problémy s docházkou, a tak dostal následně druhou šanci až v Pardubicích. Tam se s ním naučili pracovat a on jim to vrátil výbornými výkony.“

Práce s hráči z různých kontinentů spočívá i v aklimatizaci. Pomáhal klub s těmito náležitostmi i Kayambovi?

„Samozřejmě. Vždy to ale nejvíc záleží na samotném hráči. Joel se velmi rychle naučil Česky, což mu pomáhalo v tom, aby si našel kamarády a cítil se jako doma. Druhý domov mu také vytvořil Zdeněk Choura, který se o něj staral, všude ho vozil a zajišťoval mu i stravu,“ rozkrývá fotbalové začátky expardubického záložníka v České republice.

Byť v Hlinsku strávil tento rychlonohý záložník pouhé dva roky, tak si k městu na východě Čech vytvořil obrovský vztah, o čemž vypovídají i další slova Romana Jůna: „Kdekoliv hrál, tak sem za námi jezdil. Vrací se sem opravdu rád. Teď když hraje v Turecku, tak si voláme a moc mu přejeme, aby se mu dařilo i nadále.“