Góly, kde jste? Fotbalisty Dvora Králové nad Labem v letošním ročníku Fortuna Divize C trápí koncovka. Svěřenci trenéra Františka Šturmy nebyli schopni brankáře soupeřících mužstev překonat dlouhých 586 minut! Čas běží dál a pravda je taková, že bez vstřelených branek nejvytrvalejší účastník divizní skupiny C soutěž nezachrání.

Souboj tradičních divizních rivalů nabídl tentokrát pouze jednu branku. Tu zachytila ve videu fotografka Renata Jírová. | Video: Renata Jírová

V divizní soutěži působí fotbalisté Dvora Králové nad Labem nepřetržitě dlouhých 19 sezon. Zda jde o rekordní dobu, to by posoudily jedině hluboké sondy do archívu Fotbalové asociace České republiky. Co je ale jisté na první pohled, je fakt, že v těžší situaci ještě Dvoráci v této fázi sezony nikdy nebyli.

Do konce soutěžního ročníku zbývá odehrát jedenáct kol a podkrkonošský celek se ziskem pouhých dvanácti bodů uzavírá tabulku Fortuna Divize C.

V aktuální sezoně je nejlepším střelcem Dvora se čtyřmi trefami Matyáš Hrubý.Zdroj: Renata JírováUhrát pouhý tucet bodů za celou podzimní část, to už na břehu Labe jednou bylo. V sezoně 2014/2015 se tehdejší mužstvo v první polovině sezony také podobně trápilo. V zimní pauze ale tým vedený trenérem Milanem Ujcem posílila velká jména a především kvality brankáře Patrika Vízka a kanonýra Milana Ujce mladšího vedly k fantastické jarní jízdě. Dvoráci k dvanácti bodům z podzimu přidali rekordních 31 na jaře a sezonu dohráli na osmém místě uzavírajícím horní polovinu tabulky.

Podobné statistiky by bral i aktuální dvorský mančaft, jenže tentokrát týmu vstup do jarní části absolutně nevyšel. V Dobrovici prohra 0:2, na chrudimské umělce stejný výsledek s Hlinskem, poté domácí porážka 0:1 od Ústí nad Orlicí a naposledy venkovní neúspěch v Benátkách nad Jizerou – jak jinak než 0:2.

Střelci Dvora v sezoně 2022/2023: Matyáš Hrubý 4, Ibrahim Suleiman 2, Martin Hruška, David Vitebský, Kwesi Randy Ian Allen, Filip Machač, Lukáš Mertlík, Miloš Močkovský 1.

Pravda, los úvodních jarních kol nebyl pro svěřence trenéra Františka Šturmy přívětivý, pokaždé hráli proti týmům z čela tabulky, navíc hned třikrát venku. Čeho si ale rozhodně nelze nevšimnout, to je hrozivá nula na kontě vstřelených branek. A co víc. Královédvorští fotbalisté neskórovali ani v posledních dvou podzimních duelech (doma s Letohradem a v Novém Bydžově), na gólovou radost čekají neuvěřitelných 586 minut a v celém ročníku se za 19 kol trefili pouze dvanáctkrát.

David Vitebský v divizním dresu Dvora nastřílel 39 branek, v této sezoně však pouze jednu.Zdroj: Renata JírováHned je vidět, kde momentální kádr tlačí bota. Vždyť za předchozích 18 sezon měl Dvůr v divizi střelecký průměr přes 45 branek na sezonu a to není malé číslo. Aby hráči z města známého nejvíc slavným safari divizní příslušnost zachránili, potřebují nutně začít střílet góly. Nemusí jich být čtyřicítka, ale musí jít o branky významně se podílející na konečném výsledku zápasu.

TJ Dvůr Králové nad Labem ve Fortuna Divizi C nastřádal během necelých devatenácti sezon dohromady 832 vstřelených branek, z toho 16 bylo vlastních. Do střelecké listiny se zapsalo 84 různých střelců, devět z nich je členem aktuálního kádru mužstva. Nejvíc branek v divizi nastřílel Martin Kilevník (63), nejvíc za jednu sezonu stihl v ročníku 2006/2007 Jan Brendl (25), loni tým střelecky táhl David Vitebský (15).

Mimochodem, za zmiňovaných 18 a půl sezony se ve dvorském dresu do střeleckých statistik zapsalo úctyhodných 84 střelců. Devět z nich působí v aktuálním kádru A mužstva Dvora. Na šesté pozici je s 39 brankami David Vitebský, autor patnácti tref z minulého ročníku. Zároveň však borec, který se na podzim prosadil jedinkrát, v domácím duelu s Velkými Hamry (1:3).

Třeba to bude právě on, kdo mizernou bilanci zlomí už v následujícím kole. Pod Hankův dům dorazí Turnov, tedy soupeř ze středu tabulky. Navíc rival, proti němuž mají Dvoráci v divizi historicky pozitivní bilanci.