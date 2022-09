Fortuna Divize C, 5. kolo

Náchod – Letohrad 1:2 (1:2)

Před týdnem fotbalisté Náchoda zabodovali na půdě Čáslavi a jak už to bývá, tříbodový zisk chtěli potvrdit doma před vlastními fanoušky. Na začátek zápasu s Letohradem byli domácí dobře nastaveni a už ve 3. minutě po centru Světlíka mířil Punar v solidní šanci do břevna.

Rychle zapomenout. Krajské kvarteto v pátém kole divize bez bodového zisku

Oba hráči si spolupráci zopakovali o deset minut později. Tentokrát šel míč od Punara k Světlíkovi, jenž využil hrubky hostujícího gólmana a jím podběhnutý balón uklidil do prázdné branky – 1:0.

Když už se zdálo, že si těsné vedení ponesou Náchodští i do šaten, přišly dvě akce soupeře, po nichž Kabourek nejen že vyrovnal, ale po chvíli stav i dokonale otočil.

Druhý poločas herně patřil domácím. Ti se tlačili na branku Letohradu, jednou znovu zazvonilo břevno za gólmanem Martinovským, podruhé rozvlnit síť však už domácí nedokázali. Všechny tři body si tak odvezl soupeř a Náchod tak na úvodní domácí výhru v sezoně dál čeká.

Fakta – branky: 13. Světlík – 39. a 41. Kabourek. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:2. Diváci: 160. Poločas: 1:2. FK Náchod: Hladík – Světlík, L. Knap, Locker, Král (84. Ansorge) – Brich – Punar, Petřík (46. Simon), Knespl (67. Čejchan) – Rojšl (82. Gois), Bičiště. FK Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Nágl, Kail, Macek – Lorenc, Hiller (46. Hýbl), Zbudil (88. Kadlec), Chládek (72. Boura), Šplíchal (90. + 2. Klímek) – T. Kabourek.

Ohlasy na utkání

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Tentokrát jsme vstoupili do utkání aktivní hrou, z vyložené šance jsme nastřelili břevno a záhy šli do vedení gólem Světlíka. Místo toho, abychom dále byli aktivní, předvedli jsme neskutečnou desetiminutovku chaosu v našem mužstvu. Nechali jsme soupeře kombinovat a ten nás za to potrestal dvěma slepenými brankami během dvou minut. Bohužel měl na těchto gólech velký podíl náš brankář. Ve druhém poločase jsme měli několik dobrých střeleckých příležitostí, ale opět jsme selhali v tom nejdůležitějším – šance proměnit. Klukům nelze upřít snahu, ale takto si nechat vzít dobře rozehrané utkání na tři body, je trestuhodné. V určitých fázích jednotlivých utkání nám chybí herní disciplína a větší tvrdost v osobních soubojích.“