Nestává se často, aby každý ze čtyř krajských reprezentantů ve Fortuna Divizi C nastoupil během jednoho kola v jiný den a když, tak alespoň v jiném čase. Leč přihodilo se právě o úvodním zářijovém víkendu.

Fotbalisté Nového Bydžova a Náchoda si své party odbudou již v sobotu. Dopoledne v 10.30 na zelený trávník vyběhne nováček soutěže, na kterého čeká pořádně těžká zkouška. Svěřenci trenéra Petra Průchy se totiž představí na hřišti Velkých Hamrů, které v divizní skupině C rok co rok patří do horní poloviny tabulky.

Však také dnes budou platit za jasného favorita zápasu. Vždyť v novém ročníku ještě neprohrály a v tabulce si na čtvrtém místě hýčkají zisk osmi bodů. RMSK navíc k duelu míří týden po domácí porážce od Turnova (0:1) a nálada v kabině nemusí být ideální. V divizní historii se spolu oba soupeři ještě nepotkali.

Fotbalisté Náchoda hrají dnes duel s Letohradem.Zdroj: Michal Malý

Sobotní odpoledne bude patřit souboji dvou tradičních soupeřů. Náchod a Letohrad se před lety potkávaly v ČFL, nyní již ale několik roků soupeří na divizním poli. Dvakrát změřily síly také v MOL Cupu. V rámci 5. kola bude těžké hledat v tomto zápase favorita, snad domácí prostředí by mohlo misky vah převážit na stranu svěřenců kouče Karla Krejčíka. Však také mají oba celky v tabulce po čtyřech kolech shodný počet čtyř bodů.

Malou nápovědou, jak bohaté na branky by utkání mohlo být, je fakt, že poslední dva vzájemné souboje skončily bezgólovou remízou.

V neděli dopoledne se k souboji sejdou rezerva druholigové Chrudimi a divizí ostřílený Trutnov. Hosté prožívají úspěšný vstup do sezony a pod vedením nováčka mezi trenéry Vladimíra Makrse prohráli poprvé až v minulém kole s B týmem libereckého Slovanu. Podkrkonošský celek předvádí pohledný rychlý fotbal a platit by mohl i na nováčka soutěže.

Předzápasové kurzy u Chance

Velké Hamry – Nový Bydžov

1.45 – 4.00 – 4.77



Náchod – Letohrad

2.20 – 3.40 – 2.50



Chrudim B – Trutnov

1.65 – 3.75 – 3.61



Turnov – Dvůr Králové n. L.

1.65 – 3.80 – 3.60

Chrudimští se v nové soutěži teprve rozkoukávají a na svém kontě mají „jen“ remízy z Dobrovice a Brandýsa nad Labem. Ale pozor. Na bilanci juniorky MFK nelze brát ohled, tým měl totiž na startu sezony výrazně těžký los a v neděli teprve podruhé nastoupí před vlastním publikem. Však také předzápasové kurzy sázkových kanceláří výrazně favorizují domácí celek.

Z krajského kvarteta jako poslední vyběhnou k utkání 5. kola fotbalisté Dvora Králové nad Labem. Ty čeká po třech (!) porážkách v řadě cesta do Turnova. Oba rivalové spolu v divizi odehráli nespočet zápasů, ten poslední se ale datuje k březnu roku 2019, kdy Dvoráci na hřišti rivala vyhráli 2:1.

Celkově má tým z města na Labi se soupeřem výrazně lepší vzájemnou bilanci a nyní by to pod vedením lodivoda Františka Šturmy rád potvrdil. Zajímavostí je, že kádr Dvora v týdnu posílila již pátá zahraniční akvizice, jíž je jednadvacetiletý nigerijský útočník Omokhafe Samson Thomas.