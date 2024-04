Divizní trio míří za dalšími mistrovskými body. V roli favorita pouze Trutnov

Aktuální forma hradecké Slavie a Nového Bydžova staví oba celky ve 22. kole Fortuna Divize C do pozice outsiderů. Sešívaní však hrají doma a kde jinde by měli přerušit nepříjemnou sérii porážek. Sledujte s Deníkem vývoj jednotlivých duelů.

V sobotu dopoledne (10.30) rozehrají fotbalisté hradecké Slavie utkání 22. kola Fortuna Divize proti Benešovu. | Foto: Vanda Šebková