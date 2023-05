/FOTOGALERIE/ Neuspokojivé výsledky v jarní části sezony přiměly vedení RMSK Cidlina Nový Bydžov ke změně na trenérské lavičce divizního A týmu. Dlouholetého lodivoda Petra Průchu střídá bývalý prvoligový hráč Jan Kraus, který naposledy úspěšně koučoval třetiligový Chlumec nad Cidlinou.

Jan Kraus. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Spolu s Průchou u týmu končí i jeden z asistentů, zkušený Josef Košátko. Naopak Jan Věchet zůstává a bude první rukou Krause. Do nedělního domácího mače, kterým bude krajské derby s Trutnovem (17.00), tak povede Bydžovské duo Kraus – Věchet.

Důvodem změny jsou podle vedení klubu především neuspokojivé výsledky v jarní části divize C a také zvýšená nervozita v kabině. Bydžovský celek v deseti jarních utkáních získal devět bodů. Určitým problémem je také střílení branek, neboť RMSK v šesti z deseti utkání nedokázal skórovat.

Divizní derby v Novém Bydžově, záchranářská řež ve Dvoře, Náchod míří do Turnova

RMSK CIDLINA NA JAŘE



N. Bydžov – Hlinsko 0:3

N. Bydžov – Benátky n. J. 0:4

Turnov – N. Bydžov 1:4

N. Bydžov – Velké Hamry 0:3

Náchod – N. Bydžov 1:4

N. Bydžov – Liberec B 0:2

Chrudim B – N. Bydžov 2:0

N. Bydžov – Vys. Mýto 2:1

Ústí n. O. - N. Bydžov 2:1

Brandýs n. L. - N. Bydžov 2:0

„Práce Petra Průchy a Josefa Košátka si velice vážíme, ale změna už byla nevyhnutelná. Bohužel jsme vycítili, že vše je v křeči a tým jel nadoraz. Honza Kraus zná velmi dobře prostředí našeho klubu, jeho chemii i hierarchii. Věřím, že pomůže mužstvo nastartovat a splní tak svůj prvotní cíl, kterým je samozřejmě divizní záchrana,“ uvedl sportovní ředitel RMSK Cidlina Martin Novotný.

Nový kouč Jan Kraus už vedl tým v týdnu na tréninku. „Na práci se těším. O herním projevu a možnostech hráčů mám základní představy. Vím, že jsou v Bydžově dobří hráči, se kterými mě spolupráce bude bavit. Přesvědčil jsem se o tom už během dvou tréninků, které máme společně za sebou. Nyní je před námi jasný cíl – záchrana. Věřím, že se nám povede navázat na dobrou práci Tarzana a společnými silami se nám tento cíl podaří splnit,“ řekl Kraus na startu nového angažmá.

Petr Průcha vedl novobydžovský celek dlouhých šest let a zažil s ním především úspěchy. Tím největším byla famózní loňská jízda krajským přeborem, která vyvrcholila postupem do divize.

„Na změně jsme se domluvili s vedením společně. Ale neznamená to, že končím s bydžovským fotbalem. Jde nám všem především o záchranu divize. Vím, že tým má na víc než jen na záchranu. Ale jak to ve fotbale chodí, někdy je potřeba nový impulz, nový obličej, nové věty. Jsem rád, že to přebírá Honza Kraus, kterého jsem i sám doporučoval. Jsem přesvědčený, že má klukům co dát. Věřím, že změna bude ku prospěchu celého klubu,“ pronesl Petr Průcha po svém odvolání od prvního týmu RMSK.