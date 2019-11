František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Proti fotbalově neoblíbenému soupeři jsme získali další tři body, které se ovšem nerodily lehce. Soupeř měl v prvním poločase za stavu 1:0 dvě gólové příležitosti a třetí již za stavu 2:0. My naopak neproměnili dva samostatné nájezdy a z malého vápna překopli prázdnou branku. Diváci se rozhodně nenudili. Ve druhém poločase tolik brankových příležitostí nebylo i přesto, že padly ještě tři branky. Vzhledem k brankovým příležitostem je naše výhra zasloužená, přestože v poli byla hra vyrovnaná. Rozdíl ve skóre je pro hosty poměrně krutý.“

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Utkání se možná mohlo zdát být vyrovnané, rozhodovalo se ale v obou pokutových územích, kde byli domácí jednoduše lepší. Proto je jejich výhra naprosto zasloužená. I v životě je to tak, že se někdy daří více, jindy méně. Nám nezbývá než se z tohoto zápasu poučit a hned v příštím předvést takový výkon, jaký bude k vítězství potřeba.“

Letohrad - Čáslav 5:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Zápas jsme nezačali špatně, ale obdržená branka nás rozhodila a do konce prvního poločasu jsme vypadli z tempa. Na začátku druhé poloviny jsme dali dvě rychlé branky a od té doby jsme byli jasně lepším týmem a měli jsme utkání pod kontrolou. Určitě jsme nesehráli nejlepší utkání, ale za tři body jsem ohromně rád a před tím, jak kluci zvládli druhý poločas, smekám klobouk. Co mně kazí dojem utkání, je zranění Ondry Kaila. Věřím, že to nebude nic vážného a brzy ho uvidíme zpět na trávníku.“

Náchod - Kolín 3:1

Michal Malý, vedoucí mužstva FK Náchod: „ Těžké utkání s kvalitním soupeřem, který byl v prvním poločase lepší. My jsme se naštěstí zlepšili ve druhé půli a nakonec jsme dokázali zvítězit.“

Trutnov - Velké Hamry 1:0

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Cenné vítězství proti velmi kvalitnímu soupeři. Myslím, že v prvním poločase jsme hráli náš nejlepší fotbal v sezoně – v omlazené sestavě se samými místními kluky. Byla to jízda nahoru dolu. Klobouk dolů, jak to hráči zvládli.“

Horky n. J. - Hlinsko 2:2, pen. 1:4

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „O poločase za stavu 0:2 z našeho pohledu ani nebylo v kabině dusno. Chtělo to dát jen kontaktní gól. Zaslouženě jsme si z venku přivezli body. Těší nás to o to více, že Horky nemají špatný tým a doma body příliš neztrácejí.“