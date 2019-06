Kamil Řezníček, trenér FK Pardubice: „Za předvedený výkon musím kluky pochválit, nemáme se za co stydět.“

Petr Myška, trenér SK Spartak Slatiňany: „Do zápasu jsme dobře vstoupili, vytvořili si několik šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. A tak jsme vyrobili chybu, kterou domácí potrestali. Naštěstí jsme ve druhé půli dokázali výsledek otočit a i s trochou štěstí těsný náskok udržet.“

Trutnov - Turnov 4:3

Miloš Dvořák, trenér Trutnova: „Brzy jsme vedli 2:0, pak malinko usnuli, soupeř snížil a dokázal odpovědět i na náš třetí gól před přestávkou. Ve druhém poločase pokračovala hra nahoru dolů, naše obrana už ale pracovala trošku lépe. Hrál se otevřený zápas, kde svým způsobem už o nic nešlo. Měli jsme spoustu šancí. Pro mě to byla malinko divočina, ale dopadla se šťastným koncem.“

Vysoké Mýto - V. Hamry 2:1

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Úvod nám vyšel na výbornou, když jsme se dostali do vedení hned v první minutě. Pak se osmělili i hosté, ale výborně chytající Šimon Bačkovský jim skórovat nedovolil. Ve druhé půli hosté již zaslouženě vyrovnali. Tentokrát nás obdržená branka nepoložila. Naopak na klucích byla cítit vůle dovést utkání do vítězného konce. I díky střídajícím hráčům jsme utkání dovedli do úspěšného konce.“

Benátky - Dvůr Králové 4:0

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové: „Na závěr sezony jsme předvedli špatný a nezodpovědný výkon, rozhodně nejhorší za osmadvacet kol. Soupeř nás k ničemu nepustil, byl dravější a na rozdíl od našeho týmu ukázal, že chce vyhrát. Někteří hráči duel pojali jako rekreační fotbal. Byla tam spousta chyb, chyběla bojovnost, i proto je výsledek takový, jaký je.“