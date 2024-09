Dvě vysoké výhry v krajských derby, následně tři porážky v řadě a naposledy první remíza. Polický Spartak zatím v roli nováčka 4. České fotbalové ligy prožívá kostrbatý podzim, alespoň co se výsledků týče. Na půdě Dobrovice sahal po třech bodech, nakonec však přivezl jediný.

4. Česká fotbalová liga – 7. kolo

Dobrovice – Police n. M. 2:2 (2:2)

S výrazně oslabenou sestavou se nováček soutěže vydal z Police nad Metují do Dobrovice, kde tým čekal souboj s dosavadním remízovým králem soutěže. Hosté předvedli skvělý vstup do zápasu a už ve dvacáté minutě vedli o dvě branky díky zásahům Jirouta s Francem.

close info Zdroj: archiv Deníku zoom_in logo Spartaku Police nad MetujíJaká škoda, že se soupeř tak rychle zmátořil a ještě do přestávky stihl srovnat. Nejprve snížil z přísně odpískané penalty Sedláčkem a poté přidal druhou trefu Pánek.

Před pauzou si mohli Východočeši vzít vedení zpět, vstřelená branka jim ale nebyla uznána pro ofsajd. Když pak ve druhé půli oba soupeři jednou nastřelili břevno, zrodila se v atraktivním souboji zasloužená dělba bodů.

Tento týden čekají polický fotbal hned dva velké zápasy. Nejprve ve středu k utkání dalšího kola MOL Cupu dorazí Slavia Karlovy Vary, v neděli pak Spartak přivítá na vlastním hřišti rivala z Trutnova.

Fakta – branky: 26. Sedláček z pen., 37. Pánek – 11. Jirout, 20. Franc. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 1:2. Diváci: 167. FK Dobrovice: Trhlín – Pastyřík (46. O. Bičiště), Macek, Marek Sedláček, Krčmář – Linhart (75. Oláh), Bora (75. J. Horák), P. Král (85. Kalabis), Pánek, Zörkler (61. V. Němec) – M. Volf. Spartak Police nad Metují: Lorenc – Routek, Topolnytskyi, J. Vondráček, Franc – Lehkobyt, Greiner (80. Vlk), Pácalt, Makarenko – Gilian, Jirout.

Ohlasy trenérů

Michal Sedláček, trenér FK Dobrovice: „Prvních dvacet minut bylo z naší strany velice špatných a vyústilo to dvěma inkasovanými brankami. Naštěstí nás to nepoložilo a ještě do přestávky jsme dokázali srovnat stav na 2:2. Ve druhém poločase obě mužstva nastřelila břevna a pak jsme ještě měli jednu velkou příležitost, ale hostující obránce naši střelu na poslední chvíli zablokoval. Dnes si ani jedno mužstvo nezasloužilo prohrát, takže remíza je asi zasloužená. Pro nás je to domácí ztráta, takže ji budeme muset odčinit za týden v derby v Kosmonosech.“

Libor Vacho, trenér Spartaku Police nad Metují: „V hodně okleštěné sestavě (z A týmu k dispozici 10+2 hráčů) jsme odjížděli do Dobrovice ve složité situaci, ale s chutí porvat se o body. Začátek utkání nám vyšel skvěle, nesmírnou aktivitou jsme domácí dostávali do úzkých a dali dvě branky. Pak bohužel z první akce (další z řady zvláštních penalt) a za chvilku utěšenou střelou domácí vyrovnávají. Na konci poločasu dáváme vedoucí branku, která nám pro změnu nebyla uznána. Druhý poločas nabídl na každé straně po břevnu, a tak se výsledek už nezměnil. S pokorou bereme bod z venku a těšíme se na naše diváky ve středu při pohárovém utkání.“