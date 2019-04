Ohlasy trenérů fotbalových týmů z regionu po zápasech v divizi C.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Vysoké Mýto - Pardubice B 1:3

Radim Fikejz, trenér SK Vysoké Mýto: „Bohužel se mi zápas hodnotí těžce. Věřil jsem, že to zvládneme a odrazíme se k lepším výkonům. Místo toho přišla v prvním poločase hrůza, která se mi těžko hodnotí. Dostáváme góly po individuálních chybách a to nás sráží do kolen. Musíme si uvědomit, že takhle se o body nehraje a do dalších zápasů jít s úplně jiným nasazením a chtíčem vyhrát.“