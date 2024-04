/VIDEO/ Už dvanáct zápasů čekají mladíci z Nového Bydžova v divizi C na vzpruhu v podobě tříbodového zisku. Herně v poslední době nepředvádí špatné výkony, ale nedokážou zápasy dotahovat do vítězného konce. To platí například o domácím mači s pražskými Spoji, kdy uhráli jen remízu. Na trávníku vedoucího Ústí nad Orlicí se od RMSK tolik nečekalo, přesto jeho hráči nevyhořeli a velkému favoritovi zle zatápěli.

Sestřih divizního utkání Nový Bydžov - Spoje Praha. | Video: Josef Bekera

Proti pražskému týmu Bydžovští potřebovali naplno bodovat, aby se na něj dotáhli. To se bohužel nepodařilo. Spoje šly zkraje druhé půle do vedení poté, co domácí ve středu hřiště ztratili balon, ten pak rychle putoval na rozběhnutého Ugwua a zahraniční akvizice využila chybného postavení bydžovského brankáře střelou na přední tyč, která byla zcela odkrytá. Zanedlouho sice Blažek tvrdou ranou vyrovnal, ale další gól už Cidlina nepřidala, přestože hrála více než dvacet minut v přesilovce.

Na půdě lídra sehráli Bydžovští solidní partii a domácím byli více než vyrovnaným soupeřem. Favorit si pomohl těsně před přestávkou standardní situací, po které se dostal do vedení. Definitivně rozhodnuto nebylo až do závěru utkání. V něm se nejprve prosadili domácí, avšak hosté v nastavení duel ještě zdramatizovali gólem střídajícího Podhajského.

DIVIZE, skupina C – 21. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – TJ Spoje Praha 1:1 (0:0). Branky: 58. Blažek – 51. Ugwu. Rozhodčí: Jiříček. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (68. Moravec). Diváci: 182. N. Bydžov: Martinovský – Vincour, Pokorný (58. Marek), Staněk (75. S. Bekera) – Kolář, Trejbal, Voldán (46. T. Mates), Drobný – Schober, Blažek, N. Bekera. Spoje Praha: Tkachenko – Bican, Lemák (90. Yanakov), Prykhodko, Moravec – Zhul (69. Tokar), Honcharenko, Miskovič, Ladra – Ugwu, Baisa (85. Jirák).

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Pro nás je remíza určitě ztráta. Podle mě se rozhodovalo v prvním poločase a na začátku druhého. I když soupeř trefil tyč, tak si myslím, že jsme byli lepší, měli více ze hry a vytvořili si více brankových šancí. Ale chyběla nám kvalita a klid v zakončení. V poločase jsme měli vést. I tak si myslím, že bylo v našich silách s tím něco ve druhé půli udělat. Bohužel jsme do ní nevstoupili dobře a soupeři jsme přenechali iniciativu. Po našich chybách se také ujal vedení. Trochu nás to probralo a začali jsme zase být aktivnější. Víc než na vyrovnání to už ale nestačilo. Některé situace v soupeřově vápně jsme neřešili správně.“

Michael Ugwu jr., útočník Spojů Praha: „Bylo to dobré utkání pro obě strany. Bohužel jsme nedali víc gólů. Sám se sebou mohu být spokojený, protože jsem jednou skóroval. Ale nesplnili jsme cíl, se kterým jsme do Nového Bydžova přijeli, což znamená vyhrát. Doufám, že v dalším zápase se to už podaří. Jinak oběma týmům přeji štěstí, soupeř má hodně ambiciózní mladý tým.“

Další zápasy

Turnov – Slavia Hradec Králové 6:0 (13., 19. a 61. Š. Havel, 28. a 77. Malý, 87. Nosek), Trutnov – Dobrovice 0:0, Chrudim B – Ústí nad Orlicí 0:1 (90. + 4. Špatenka), Čáslav – Letohrad 2:1 (59. Chábera, 82. Peterka – 30. Kabourek), Vysoké Mýto – Kosmonosy 0:0, Benešov – Hlinsko 4:1 (48. z pen. Pilík, 61. Vosáhlo, 75. a 81. Tomek – 89. Nevole), Benátky nad Jizerou – Velké Hamry 2:3 (80. Macek, 90. + 2. Hell – 45. + 1. Šohaj, 51. a 77. Vyčítal).

22. kolo

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – RMSK Cidlina Nový Bydžov 2:1 (1:0). Branky: 45. Špatenka, 85. Bednář, 90. + 2. Podhajský. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:4. Diváci: 380. Ústí n. O.: Jeřábek – Langer, Chleboun, Hrnčíř, Stránský – Vašek (11. Sokol), Souček (86. Paata), Špatenka, Hynek (69. Kozák) – Faltus (69. Tichý), Bednář (86. Ráliš). N. Bydžov: Martinovský – Vincour (67. Marek), T. Mates (79. Hruška), Pokorný, Drobný – Trejbal, Staněk (86. Schmidt), Kolář (79. Macák) – Schober (67. Podhajský), N. Bekera, Blažek.

Ohlasy

Vladimír Chudý, trenér Ústí n. O.: „Odehráli jsme další vyrovnané utkání se soupeřem, který hrál velmi dobře. Nový Bydžov se prezentoval aktivním a organizovaným výkonem, což nám dělalo potíže. V první půli jsme si vytvořili několik příležitostí, bohužel bez využití. Teprve krátce před přestávkou jsme si opět pomohli standardní situací a do kabin šli s vedením. Ve druhém poločase jsme chtěli hru kontrolovat a přidat pojišťovací gól, to se nám podařilo až ke konci zápasu. Bohužel v úplném závěru jsme špatně odbránili rychlý protiútok soupeře a dovolili mu snížit. Další pomyslný krok na naší cestě vzhůru jsme zvládli a jsme za to rádi.“

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „V prvním poločase se hrálo podobně z obou stran, spíše se čekalo na chybu v rozehrávce a přechod do útoku. Soupeře jsme pustili do jedné šance a my jsme měli několik přechodů, ale vždy nám chyběla kvalita a doplnění hráčů. Soupeř se ujal vedení těsně před poločasem po standardní situaci. Ve druhé půli se už v takovém tempu nehrálo, neboť byla hra neustále přerušována. Klukům bych chtěl poděkovat, protože odehráli dobré utkání. Udrželi nervy, hráli odvážně, nechali v zápase hodně bojovnosti a v některých pasážích byli i lepším mužstvem. Bohužel domácím přálo více faktorů a o jednu branku byli šťastnější.“

Další zápasy

Slavia Hradec Králové – Benešov 2:3 (39. z pen. J. Kabeláč, 62. Málek – 29. Pilík, 60. Kulhavý, 84. Nešpor), Letohrad – Trutnov 0:5 (28. a 59. Slavík, 45. Čechovič, 76. a 84. Štěpánek), Hlinsko – Vysoké Mýto 1:2 (56. Skohoutil – 9. P. Dvořák, 40. Kopřiva), Dobrovice - Chrudim B 1:2 (86. z pen. Ma. Sedláček – 12. a 41. Zvolánek), Spoje Praha – Benátky nad Jizerou 1:3 (33. z pen. Miskovič – 35. Macek, 51. Zabilanský, 88. Jimmy), Velké Hamry – Turnov 2:0 (14. Žitka, 90. + 1. Bím), Kosmonosy – Čáslav 1:2 (49. Prieložný – 8. z pen. Turyna, 64. Kučera).

V dalším kole hraje Nový Bydžov na domácím stadionu, kde v neděli 21. dubna od 17 hodin přivítá tým FK Dobrovice.