Jeho trenérská práce v Náchodě je vidět hned na první pohled. Z týmu, který loni pouze shodou okolnosti unikl pádu do krajského přeboru, udělal dobře namazaný stroj. Na jaře může bojovat o postup do třetí ligy!

„Nejdůležitější je, že kluci chtějí,“ říká náchodský lodivod Ondřej Nejman, jenž v Náchodě odvádí kus kvalitní práce. V rozhovoru pro Deník se rozpovídal o zimní přípravě, posilách a i o tom, co bude na jaře pro jeho tým důležité.

Před Vánoci jste říkal, že všichni hráči dostanou pod stromeček individuální tréninkový plán, jak ho z vašeho pohledu splnili?

Myslím, že k tomu kluci přistoupili zodpovědně a individuálně, odtrénovali to, co měli. Jsem rád, že na sobě hráči chtějí pracovat i ve svém volném čase.

Přípravu jste zahájili v polovině ledna, jak jste s tréninkovým objemem a docházkou spokojen?

Zatím trénujeme dle plánu, hráči z kádru áčka mají docházku velmi dobrou, kluků z béčka bych na tréninku rád viděl o něco více, ale u řady z nich je limitem pracovní vytížení nebo škola, což musíme respektovat. Kluci mi pomohli tím, že přišli na začátek přípravy dobře nachystaní. Můžeme se tak nyní v klidu zaměřit na herní složku.

Co říkáte na dosavadní výsledky v přípravě? Prohráli jste s Chlumcem a rezervou Pardubic, naopak jste porazili Třebeš a Dvůr?

Výsledky v přípravě pro mě příliš velkou váhu nemají, sestavy se hodně točí, navíc je každý tým vždy trochu v jiné fázi přípravy. Jde spíš o to, abychom ve hře viděli prvky, které po hráčích požadujeme. V každém zápase máme velmi dobré pasáže, ale vidíme i momenty, které musíme do prvního divizního zápasu odstranit. Musíme být na sebe nároční a stále se posouvat dopředu.

O víkendu jste po skvělé první půli přehráli rivala z divize Dvůr 4:1, jak jste zápas viděl?

První poločas byl z naší strany velmi dobrý. Hráli jsme aktivně, soupeře nenechali vydechnout, navíc i s kvalitou ve hře s míčem a v koncovce. V druhém poločase bohužel kluci výrazně povolili v koncentraci a nezopakovali výkon z první půle.

Příprava Náchoda



Odehrané zápasy:

FK Náchod – Chlumec 2:4

FKN – Třebeš 4:1

Pardubice B – FKN 1:0

FKN – Dvůr Král. 4:1



Nadcházející zápasy:

15. února: FKN – Živanice

22. února: FKN – Holice

29. února: Libčany – FKN



Začátek jara (divize):

7. března: K. Hora – FKN

14. března: FKN – Nymburk

21. března: Horky n. J. – FKN

28. března: FKN – Trutnov

Máte ještě domluvené zajímavé zápasy. Utkáte se například s Živanicemi, co od zápasů s takhle kvalitním celkem očekáváte?

Chceme se v přípravě měřit s kvalitními týmy hlavně kvůli rychlosti a kvalitě hry. Hráči tak budou muset pracovat na sto procent po celou dobu zápasu. Hradecká rezerva i Živanice patří k nejlepším týmům třetí ligy, proto věříme, že i na přípravu přilákají do Bělovse dost fanoušků.

Z Kratonoh je u vás v přípravě Jan Kabeláč. Už je potvrzené, že na jaře bude nastupovat za Náchod?

Přestup ještě potvrzen není, ale rádi bychom, aby byl co nejdříve. Kluby jednají, uvidíme.

Co si od něj slibujete?

Honza ukázal, že by mohl být velkou posilou do zálohy i do útoku. Splňuje všechny nároky, které od jeho postu chceme, předfinální fázi i produktivitu. Jednání je nyní na klubech.

Máte v úmyslu ještě posilovat kádr?

Ve fotbale člověk nikdy neví, co přestupní termín přinese. Ale na nějaké zásadní změny se nechystáme. Do přípravy zapojujeme i naše nadějné dorostence, tak chceme dát prostor i jim, což je pro klub důležité.

Co bude klíčem k úspěchu, tedy k zopakování podzimních výkonů?

Udržet hlad po vítězstvích a týmovost, které nás provázely. Když budeme všichni táhnout za jeden provaz, budeme silní.