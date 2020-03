Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „V úvodu měl soupeř náznaky šancí, které naštěstí neproměnil. Po celou dobu zápasu jsme se potýkali s nepřesným řešením finální fáze. Mít více klidu na kopačkách, mohli jsme utkání dohrát klidněji. Každopádně nás těší vítězný vstup do jara a hlavně nula vzadu.“

Čáslav - Hlinsko 1:1, pen. 4:2

Daniel Sigan, trenér FK Hlinsko: „Proti kvalitnímu soupeři jsme přišli o body. Když si vypracujeme pět stoprocentních příležitostí a ani jednu neproměníme, je to k zamyšlení. Nejlepším hráčem byl Musa z Nigérie, vezeme body z venku a to je pro nás důležité.“

Letohrad - Libiš 1:0

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Z utkání mám smíšené pocity. Jsem moc rád, že se nám vydařil vstup do jarní části, ale hodně mě mrzí zranění kluků. Myslím si, že až na pasáž po zranění Jirky Štěpána jsme byli lepším týmem, byli jsme víc na míči a Libiš nám hrozila jenom z rychlých protiútoků po našich ztrátách, které jsme naštěstí přežili.“

Vysoké Mýto - Poříčany 2:0

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Vítězství se nerodilo lehce. Soupeř se představil ve velice dobrém světle. Nám chyběla větší kvalita směrem dopředu a hlavně klid v kombinaci. Proto jsme rádi, že jsme toto utkání výsledkově zvládli, i když k ideálu měl náš výkon daleko.“

Trutnov - Benátky n. J. 0:3

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Vstup do jara se nám nevydařil. Bohužel. Myslím, že úvodních pětadvacet minut z naší strany bylo perfektních. Vypracovali jsme si jednu stoprocentní gólovku a jednu další slibnou šanci, ale špatně jsme to vyřešili. Pak ale přišel gól soupeře z penalty a od té chvíle nevím, co se s námi stalo. Soupeř nás do poločasu ještě dvakrát potrestal. Po pauze jsme bohužel v 65. minutě jsme šli do deseti a pak už to bylo těžké.“

Horky n. J. - Dvůr Králové 5:4

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové n. L.: „Šlo tak trochu o bláznivý zápas, každopádně oku nezaujatého diváka se musel líbit. I výsledek ukazuje, že se hrál otevřenější fotbal. Myslím si, že výsledek mohl být i příznivější pro nás, pokud bychom využili i další příležitosti ke skórování.“