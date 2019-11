Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Proti velmi kvalitnímu soupeři jsme šli do utkání s pokorou a první poločas jsme zvládli na výbornou. Po třech krásných brankách jsme mohli další přidat po pauze, ale vypracované šance jsme neproměnili. Díky opět patří našim fanouškům za vydatnou podporu.“

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „I když jsem apeloval na hráče, aby zopakovali výkon z minulého týdne, podali tentokrát špatný výkon. Prohospodařili jsme první poločas. Na dva góly jsme soupeři nahráli a o pauze ztráceli 0:3. Ve druhé půli jsme se zvedli, brzy snížili, měli jsme tam i další závary, ale nic z toho. I když jsme byli více ve hře, brzdila nás špatná kombinace. Můžu tak být jen rád, že jsme aspoň zápas dohráli všichni bez červené karty.“

Dvůr Králové - Kutná Hora 1:0

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Proti soupeři z dolních pater tabulky jsme si připsali důležité vítězství. Na hrbolatém terénu to pro diváka nebyl líbivý fotbal, o to však bojovnější. Hosty jsme za celý zápas nepustili do jediné šance, sami jsme si jich naopak vytvořili spoustu. Dva góly nám nebyly uznány a nakonec o naší zasloužené výhře rozhodla penalta ze 42. minuty.“

Náchod - Poříčany 3:1

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „Vítězství vykoupené řadou vrásek. Začali jsme špatně, neproměnili jsme velkou šanci a z první akce soupeře inkasujeme po velké chybě v obraně gól. Celý první poločas byl ve znamení křečovitého dobývání. Pomohlo nám až uklidnění v kabině a rychlé vyrovnání po sérii rohů. Druhý gól byl krásný a definitivní uklidnění přišlo až v samotném závěru. Musím ocenit i hru soupeře, který bojoval, dobře bránil a zasloužil si nějaký bod odvézt.“

Velké Hamry - Letohrad 3:1

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Hrálo se na těžkém terénu, ke všemu se už v první minutě zranil Chládek. V prvním poločase ale kluci skvěle pracovali. Myslím, že jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem a do kabin se šlo za stavu 1:1. V úvodu II. poločasu jsme udělali chybu, domácí ji potrestali a od té doby jsme tahali za kratší konec. Musíme se dát dohromady a zvládnout poslední utkání.“

Ostrá - Vysoké Mýto 5:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Domácím jsme se nedokázali vyrovnat v nasazení a touze po zisku tří bodů. V Ostré jsme nezanechali dobrý dojem a po právu je pro domácí záhadou, že jsme do tohoto utkání prohráli pouze jednou. Náš výkon byl totiž velmi podprůměrný, své hráče jsem chvílemi nepoznával. Ale fotbal přináší i porážky, ze kterých je třeba se poučit.“