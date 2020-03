O následujícím víkendu se rozběhne druhá polovina sezony jak ve Fortuna:Národní lize, tak v ČFL i divizní skupině C. Na účastníky všech těchto soutěží tak v sobotu a neděli čekaly závěrečné přípravné zápasy.

Asi nejvíc zaujala divoká porážka rezervního mužstva hradeckých Votroků. Na její hřiště si přijela zastřílet juniorka pražské Slavie a nebýt závěrečné desetiminutovky, šlo by o pořádný debakl.

FC Hradec Králové B – SK Slavia Praha B 3:6 (0:2). Branky: 80. Rajnoch, 82. Mahr, 89. Bičiště – 62. a 76. Vlasák, 16. Hošek, 34. Červ, 50. Zeronik, 67. Janoušek. Hradec Králové B: Brát (46. Mach) – Finěk, Ptáček, Locker, Vukčevič (46. Štěrba) – Mahr, Chocholatý, Vobejda, Kosař (46. Bičiště), Samko – Vítek (46. Rajnoch).

SK Libčany – FK Náchod 2:4 (0:2). Branky: 62. Hofman, 65. Krejčík – 19. a 43. Rojšl, 51. Metzner, 70. vlastní (Kuneš). Náchod: Hladík (46. Baláž) – Moravec, T. Kabeláč, Podolník, D. Nejman (46. Kadavý) – Volf (46. Jahoda), L. Hlava (46. J. Nejman), Brich, Petřík – Malý, Rojšl (46. Metzner).

TJ Sokol Třebeš – TJ Dvůr Králové nad Labem 0:2 (0:2). Branky: 26. Pečenka, 30. Macháček. Dvůr Králové: J. Vaníček (46. Dobřichovský) – Karal, Kruliš (46. Rejl), Tomeš – Picha, J. Dvořák (46. Hruška), Fejk, Friedl (46. O. Ujec) – Vitebský, Macháček, Pečenka (46. Mertlík).

Utkání MFK Trutnov – Polonia Swidnica (Polsko) bylo zrušeno.

FC Hradec Králové A – FK Chlumec nad Cidlinou 4:1 (3:0). O tomto utkání Deník informoval již v pondělí.

Jarní premiéry



ČFL - skupina B:

Jablonec B – Chlumec (so 10.15)

Ml. Boleslav B – FC Hradec Král. B (ne 10.15, hřiště umělá tráva)



Divize - skupina C:

Kutná Hora – Náchod (so 10.15)

Trutnov – Benátky nad Jizerou (so 14.30, hřiště umělá tráva)

Horky nad Jizerou – Dvůr Králové (so 16.00, hř. UMT Mladá Boleslav)