FK Náchod - Chlumec nad Cidlinou 2:4 (1:3). Branky: J. Kabeláč (penalta), Metzner - Jarkovský, Prouza, Labík J., Bastin.

Náchod - 1. poločas: Baláž - Moravec, T. Kabeláč, Podolník, D. Nejman, Volf, Hlava, J. Kabeláč, Simon, Malý, Rojšl. 2. poločas: Hladík - Fenz, Kadavý, Kabeláč (65. Podolník), Král, Metzner, J. Nejman, Petřík, Jahoda, Rorbach, J. Kabeláč. (65. Hlava). Chlumec n. C.: Kukal(46. Petr) - Doležal(5. Žahourek), Jarkovský, Prouza(46. Čáp), Novotný - Koubek(46. Ráliš), Kopač - Ryšavý(46. T. Labík), Kučera, J. Labík - Kycelt(46. Bastin).

Ondřej Nejman (Náchod): "Utkání hrané na sněhu, ale v solidním tempu přesně splnilo, co jsme chtěli. A to, že nám soupeř nedá ani metr, a hezky se proběhneme. Začátek byl z naší strany velmi dobrý, ale soupeř nás vyškolil v kvalitě zakončení. Inkasované branky byly dost laciné. Druhý poločas jsme tahali za kratší konec. Utkání nám názorně ukázalo, co vše musíme zlepšit, abychom stačili takto kvalitnímu soupeři."

Tomáš Hrabík (Chlumec n. C.): "Na zasněžené náchodské umělce se hrálo oboustranně velmi solidní utkání. S výkonem i výsledkem jsme dnes vcelku spokojeni, jen nás mrzí zranění Radka Doležala. Věříme, že to nebude nic vážného. Další zápas hrajeme v sobotu od 12:00 na malšovické umělce se Dvorem Králové."



Náchod v sobotu od 10 hodin hostí Třebeš.