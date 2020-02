K předposlednímu přípravnému utkání si fotbalový Náchod pozval vedoucí celek krajského přeboru Pardubického kraje Holice, který za podzimní část pouze jednou prohrál.

Hosté se v prvním poločase prezentovali vysokým presingem. Běžela 6. minuta a po rychlé akci středem hřiště a kolmé přihrávce za naší obranu šel hostující útočník sám na Hladíka, ale ten jej vychytal. Náchod vážněji ohrozili hostujícího gólmana v 17. minutě, a to po rohovém kopu, kdy hlavička Podolníka skončila těsně nad bránou hostí. Skóre se poprvé měnilo v 18. minutě, kdy domácí získali míč na středu hřiště, který se dostal k Malému, ten jej potáhl a předložil Simonovi, který křižnou střelou překonal hostujícího gólmana – 1:0. Skóre se znovu měnilo ve 26. minutě, kdy Hlava získal míč, přihrál Malému a ten svým centrem našel Bricha – 2:0. Znovu se skóre mohlo měnit ve 29. minutě, kdy na centr Malého nedosáhl na malém vápně Rojšl. Ve 32. minutě předvedli hosté pěknou kombinační akci středem hřiště a kolmou přihrávkou za náchodskou obranu vyslali do samostatného úniku Václavka, který se v zakončení nemýlil – 2:1. Když už se všichni připravovali na poločasový hvizd, Podolník svým dlouhým centrem našel Malého, který svým následným centrem na zadní tyči našel Rojšla a bylo to 3:1. Tímto výsledkem se skončil první poločas.