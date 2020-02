Domácí FK Pardubice B byl v sestavě doplněn dorostenci, protože širší kádr odcestoval s A týmem k utkání do Jihlavy. V první poločase byl Náchod výrazně lepší, měl tlak i šance. Bohužel nedokázal trefit „zařízení“ a pokud se trefil, tak šanci zlikvidoval domácí gólman.

Druhý poločas byl již vyrovněnější a moc šancí na obou stranách nebylo, odehrával se spíše mezi vápny. Pokud si nějaký tým šanci vytvořil, tak v koncovce ztroskotal na dobře chytajících brankářích. Jediná branka utkání padla v 55. minutě. Domácí zahrávali standardní situaci z pravé strany, prudký centr do vápna nadělal náchodské obraně mnoho starostí, František Baláž dvakrát vyrazil střely domácích, ale na třetí již nestačil – 1:0. Náchod měl ještě dost času do konce utkání výsledek vyrovnat nebo otočit, ale jak už bylo řečeno, když už se dostal do šance, tak ji špatně řešil.

FK Pardubice B – FK Náchod 1:0 (0:0). Branka: 54. Klimek. FK Náchod: Hladík (46. Baláž) – J. Kabeláč (46. Metzner), Moravec, T. Kabeláč, Podolník, Simon (46. J. Nejman), Malý, Petřík (46. L. Hlava), Kadavý, Brich, Jahoda (46. Volf).