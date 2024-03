O nadcházejícím víkendu startuje jarní část fotbalové divize C. V ne zrovna komfortní situaci je duo týmů z Hradecka. Oslabený nováček z krajské metropole v posledním testovacím utkání v domácím prostředí nestačil na šestý tým divize B. Nový Bydžov generálku dokonce vůbec neabsolvoval, neboť mu na poslední chvíli odřekli utkání oba plánovaní soupeři.

sestřih divizního utkání Slavia HK - Turnov | Video: Ivo Zahradník

Sešívaní v duelu proti Neratovicím stále ještě nebyli kompletní. V sestavě chyběli stoper Tomáš Kabeláč, záložník Šejvl a útočník Novotný. Mladší z bratrského dua Jan Kabeláč nastoupil až na závěrečnou půlhodinu.

V samotném utkání šli aktivní hosté po půlhodině hry do vedení po standardní situaci. Slávisté byli v prvním poločase směrem dopředu nevýrazní. Po změně stran se domácí celek zlepšil. Hned po třech minutách se dočkal vyrovnání, když po centru Vošlajera dobře zavřel zadní tyč Šichan. Další dvě šance hradecký tým nevyužil a tak rozhodující branku vstřelily v 76. minutě Neratovice poté, co dopravily do sítě odražení balon.

Nový Bydžov měl v plánu znovu rozdělit kádr a sehrát dva zápasy, ovšem sobotní proti Libišanům (lídr KP Pardubicka) i nedělní proti Dvoru Králové nad Labem (KP Hradecka) mu soupeř na poslední chvíli zrušil. A tak svěřenci kouče Václava Šorma využili volný víkend alespoň k tréninkové jednotce.

Teď už přijdou na řadu ostré soutěžní zápasy. Slavia začne jarní část divize C domácím duelem s Hlinskem (sobota 9. března, 10.15). Nový Bydžov naopak pocestuje na hřiště soupeře, konkrétně do Vysokého Mýta (sobota 9. března, 14.30).

Přípravné utkání