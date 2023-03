Dvě Brejchovy parády vyšperkovaly jarní vítězný vstup divizního Trutnova

Fortuna Divize C - 16. kolo

Dobrovice – Dvůr Králové nad Labem 2:0 (1:0)

Dvoráci zahájili duel na půdě tradičního soupeře ustrašeně a už po třinácti minutách byli za nedostatečnou aktivitu potrestáni úvodním gólem. Ve 13. minutě jej po zahrávání standardní situace zajistil Volf, jenž byl ve správné chvíli na správném místě.

Nadějná standardka DvoraZdroj: archiv DeníkuZáhy hosté přežili šanci Kohouta, pak ale převzali taktovku a sami začali domácí sestavě zle zatápět. Nejaktivnější byla v této pasáži hry zimní posila S Trawally, jeho ofenzivní kousky ale k vyrovnání skóre nevedly.

Jelikož byli hosté v útoku bezzubí také po přestávce, udeřilo na straně druhé. V 63. minutě se povedenou ranou prosadil Sedláček a stav 2:0 i přes nadějné momenty Východočechů utkání skončilo.

Fakta – branky: 13. M. Volf, 63. M. Sedláček. Rozhodčí: R. Svoboda. ŽK: 3:2. Diváci: 97.

FK Dobrovice: Bartoš – Pečínka, Marek Sedláček, L. Janovský, Bičiště – Zelinka (68. Horák), Král, Michal Sedláček (85. Kučera), J. Janovský (85. Kopecký) – Volf (75. Tomíček), Kohout. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, Prokš, Olawoyin, P. Šťastný – M. Hruška, Tuťálek (52. Augustin, 85. O. Štědrý), M. Hrubý (46. Allen), Vitebský, F. Machač – S Trawally.

František Šturma, trenér Dvora Králové nad Labem: „Zápas se mi hodnotí velice špatně, protože náš výkon byl až na dvacet minut prvního poločasu špatný. Jako kdybychom byli poprvé na hřišti. Za prvé bez větší bojovností, za druhé jako bychom měli svázané nohy. Báli jsme se hrát fotbal, týmové pojetí hry tam vůbec nebylo. Každý jeden jednotlivec by měl začít sám u sebe, není možné být úspěšní jako tým, když budeme hrát takto špatně a nedisciplinovaně. Je potřeba na tento zápas co nejrychleji zapomenout a soustředit se na další duely. V zimě jsme udělali kus dobré práce, tímto zápasem jsme se však akorát vrátili do podzimní části soutěže.“