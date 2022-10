Zbytečná porážka, naprosto zbytečná! Trutnovští fotbalisté si v sobotu pokazili bilanci z venkovních hřišť, když zásluhou tragického vstupu do zápasu prohráli na půdě Letohradu 2:3.

Fortuna Divize C, 10. kolo

FK Letohrad – MFK Trutnov 3:2 (2:1)

„Nebyli jsme lepším týmem, máme však tři body.“ Tahle věta domácího trenéra Majvalda bude možná trutnovské fotbalisty strašit ještě týden. Minimálně do doby, než na břeh Úpy dorazí soupeř z Nového Bydžova. Toho svěřenci kouče Vladimíra Markse potřebují porazit, aby se konečně i doma dočkali tříbodového zisku. A taky aby přerušili sérii dvou duelů bez vítězné radosti.

Duely Trutnova s Letohradem patří k tradičním soubojům Fortuna Divize C. Na půdě soupeře hosté prohráli poprvé od května roku 2017. Mezitím jej čtyřikrát porazili a jednou došel zápas do penalt.Zdroj: Jiří Petr

V Letohradě Trutnov prožil úvod z říše hrůzy. Neuběhly ani dvě minuty a Hofírek už lovil míč ze sítě po ráně Šplíchala. Stejný hráč se prosadil v minutě osmé a trutnovští hráči se po sobě mohli jen bezmocně dívat.

Koho mezi sebou neviděli, to byli dva zkušení beci Zieris s Mařasem. Ano, defenzívě mužstva chyběli hodně, ale pořád to neznamená, že tým bez nich nemůže uspět na půdě tohoto tradičního soka.

Náchodští v Benátkách nevystřelili na branku. Domácí tým potvrdil roli favorita

Hosté ale zápas nevzdali a to jim slouží ke cti. Ba co víc, dvě inkasované branky hodili za hlavu a ve zbytku utkání byli lepším týmem. Po pěkné narážečce se Štěpánkem brzy snížil Zezula a kdyby Slavíkovi nestála v cestě za vyrovnáním tyč, mohlo se jít do šaten se srovnanými účty.

Jenže vše bylo jinak. Ze druhé půle uteklo šest minut, domácí po ztrátě soupeře na útočné polovině podnikli brejk a Kabourek k radosti stovky diváků zvýšil na 3:1.

Dvacet minut před koncem povedenou ranou ještě jednou vrátil hosty do hry Trávníček, Letohrad si už bojovným výkonem výhru vzít nenechal a Trutnovští se tak podruhé ze šesti případů v sezoně vraceli domů s prázdnou.

Fakta – branka: 2. a 8. Šplíchal, 51. Kabourek – 21. Zezula, 70. Trávníček. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 2:4. Diváci: 100. FK Letohrad: Martinovský – Jiřánek, Kail, Nágl, Šponar – Lorenc, Hiller (71. Kadlec), Zbudil (81. Hýbl), Macek, Šplíchal (89. Faltejsek) – Kabourek (89. Klímek). MFK Trutnov: Hofírek – J. Turner (85. J. Tobiáš), Macek, M. Knap, Zezula – Štěpánek, Jirousek, Trávníček, Čechovič (65. Brejcha) – Rajnoch, Slavík.

Ohlasy na utkání

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Tohle jsou přesně zápasy, které nás jako tým posouvají dál. Velice kvalitní soupeř, složitý vývoj utkání, kde si kluci museli hrábnout na dno svých sil, abychom zápas zvládli do vítězného konce. Musím říct, že kromě prvních třiceti minut jsme nebyli lepším týmem, ale o to jsou tři body cennější. Kvalita soupeře nám ukázala, kde máme problémy a věřím, že příště budeme hru víc kontrolovat a nebudeme se muset strachovat o výsledek do poslední vteřiny.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Špatný vstup do zápasu. Absolutní ležérnost a ledabylost v úvodní čtvrthodině nás stála všechny tři body. Přestože jsme si v utkání dokázali vytvořit dostatek šancí na zvrat, stejný obrat jako před měsícem v Brandýse se nám nepovedl. Jsem zklamaný z výsledku, z místy nedostačujícího zaujetí pro hru, z malého důrazu v klíčových okamžicích a především z nedisciplinovanosti části našich hráčů. Tak jako v Letohradě se v divizi rozhodně prezentovat nechceme. Domácím jsme byli více než vyrovnaným soupeřem, předčili nás však větší vůlí po vítězství a srdcem. Naše poslední dva výkony si musíme pořádně rozebrat a učinit z nich nějaké závěry. Za týden k nám přijede nevyzpytatelný nováček z Bydžova a pokud chceme zůstat v horní polovině tabulky, nezbývá nám, než doma konečně naplno bodovat.“