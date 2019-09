Miloš Dvořák, trenér FK Trutnov: „Pro náš výkon nemám slov. Po dvou pro mě nepochopitelných chybách jsme prohrávali ve 3. minutě 0:2, což určilo ráz zápasu, i přestože se nám do půle podařilo vstřelit kontaktní gól. Bohužel po třetí brance jsme úplně odpadli, přestali hrát a hosté zcela zaslouženě vyhráli. Jsem zklamaný z toho, že si nedokážeme udržet nějakou konstantní formu. Odehrajeme dva slušné zápasy a pak dostaneme takovou nakládačku. Nechápu to.“

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Dokonale nám vyšel začátek, když jsme brzy vedli 2:0. Na konci prvního poločasu nás domácí zatlačili a těsně před pauzou snížili. Ve druhé půli jsme náskok navýšili a v závěru výhru pojistili. Musím smeknout před trutnovskými fanoušky, kteří i když se pro domácí utkání nevyvíjelo dobře, stále slušně a hlasitě fandili. Kéž by bylo víc takových fandů na divizních stadionech.“

Hlinsko - Dvůr Králové 2:1

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Před skvělou návštěvou se hrál fotbal slušné úrovně. Soupeř byl velmi kvalitní, ale my jsme byli rychlejší a fyzicky lépe připravení. A hlavně jsme měli Vojtu Kliku, který vstřelil v prvním poločase dvě krásné branky. Už teď se všichni těšíme na další utkání.“

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „První poločas jsme absolutně prohospodařili. Nechali jsme si dát dva góly a přesto, že jsme možná opticky byli lepší, nevypracovali jsme si žádné šance. Hráli jsme špatně, hráči nedrželi své pozice, ztráceli míče a v naší hře byl chaos. Když se pak přidaly školácké chyby, bylo zle. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Letohrad - Poříčany 2:3

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „První poločas se hrál hodně otevřený fotbal, mohlo to být místo 2:2 klidně 5:5. Na úvod druhé půle měli hráči Poříčan dvě velké šance, které neproměnili. Poté jsme hosty zatlačili, ale kromě tyče Tomáše Kabourka jsme si jasnou gólovou příležitost nevypracovali. Naopak nás hosté vytrestali po standardní situaci a my jsme utkání bohužel nezvládli. Rozhodlo to, že jsme nedokázali vedení 2:1 udržet do poločasu a nechali si vyrovnat za tři minuty. Musíme se přestat litovat, přidat v tréninku a věřím, že se nám to vrátí i v zápasech.“

Čáslav - Náchod 1:1, pen. 7:6

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „V úvodu jsme soupeře naivitou v bránění pustili snadno do vedení. Vyrovnání nás stálo hodně sil, které pak chyběly v pasáži těsně po vyrovnávající brance, kdy jsme měli zápas rozhodnout. V samotném závěru měl naopak několik závarů soupeř, proto remíza k průběhu zápasu sedí.“