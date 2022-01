Dva přípravné zápasy na jarní část sezony za sebou mají fotbalisté Náchoda. A nebyly to duely ledajaké. Poslední tým Fortuna Divize C změřil síly nejprve s lídrem krajské soutěže I. A třídy Solnicí a týden na to i s vedoucím celkem krajského přeboru Novým Bydžovem.