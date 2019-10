Ohlasy trenérů fotbalových týmů z východočeského regionu po zápasech v divizi C:

Dvorský středopolař Josef Dvořák (v bílém) se proti Kolínu prosadil dvěma góly. | Foto: archiv Deníku

Dvůr Králové - Kolín 3:2

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové: „Kolín byl v utkání fotbalovější a silnější na míči, my zase bojovnější a šli jsme víc za vítězstvím. Vycházeli jsme z obranného bloku a už před zápasem bylo zřejmé, že mohou o výsledku rozhodovat standardky, které má Kolín hodně nebezpečné. V utkání se to jen potvrdilo, zatímco my ty jejich dokázali ubránit, naše nám vyhrály zápas. Hráči zaslouží za velkou bojovnost pochvalu, každý na hřišti si plnil, co měl.“