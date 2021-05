Je kapitánem divizního Náchoda, kde působí celou kariéru. Výborný útočník Martin Malý v posledních dvou sezonách táhl klub za postupem do třetí ligy. Covid však tažení zastavil, proto si v Náchodě musí počkat na další sezonu.

Vítězství v anketě, která probíhala na webových stránkách Deníku ve všech okresech napříč republikou, Malého potěšilo. V regionu měl totiž obrovskou podporu, když získal přesně 4600 hlasů (58%). „Všem za podporu a hlasy děkuji,“ nechal se slyšet jednatřicetiletý kanonýr.

V kolika letech jste začal hrát fotbal a pamatujete si na svůj první gól?

Fotbal jsem začal hrát v šesti letech v Náchodě v přípravce „C“ pod vedením pana trenéra Jiřího Tomka. A na první gól si nepamatuji. Vzpomínám si jen na to, jak běhám po hřišti na Hamrech, ale na míč si nevzpomínám, tak se toho moc nezměnilo.

Na co jste ve své kariéře nejvíc hrdý?

To je poměrně složitá otázka. Asi nejvíc jsem hrdý na to, jaký se nám v Náchodě podařilo vytvořit dobrý tým a kolektiv kvalitních lidí a přátel. V průběhu let se mi podařilo získat několik individuálních ocenění, například Gól snů a Nejlepší hráč sezony KP, ale ty pro mě určitě nejsou cennější než náš tým. V kariéře bych rád stihl s Náchodem postoupit do ČFL a na to bych pak byl hrdý.

S jakým známým hráčem jste si zahrál nebo proti němu nastoupil v jiném dresu?

Za posledních téměř patnáct let jsem si zahrál asi se všemi hráči, kteří náchodským áčkem prošli. Bylo u nás více hráčů, kteří měli ligové zkušenosti, například Ondra Szabo, Tomáš Strnad. Při účasti v domácím poháru máme příležitost se setkat s týmy z ligy. Už je to dlouho, v roce 2009 jsme se v poháru střetli se Spartou, v tu dobu za ni hráli Bony Wilfried, Tomáš Řepka a další. Nedávno jsem narazil na soupisku z našeho zápasu v Turnově, kde proti nám chytal Ondřej Kolář a v obraně hrál Vladimír Coufal. Za nejlepšího fotbalistu, kterého jsem na hřišti potkal, bych označil Jiřího Štajnera.

Fotbal přináší i nevšední situace. Co vás nejvíc na trávníku pobavilo?

Rád se na hřišti zasměji jak spoluhráčům, tak i protihráčům, výjimečně i sobě. Z předposlední sezony se mi vybavuje situace z venkovního zápasu s Hlinskem. Michal Rojšl měl možnost zakončení ve vápně po centru ze strany. Centr měl složitou výšku na zakončení nohou, ale zase nebyl tak vysoký, aby mohl zakončovat pohodlně hlavou. Váhání vyústilo v pokus o zakončení nohou i hlavou zároveň. Gól z toho kupodivu nebyl, ale když se Michal zvedl na nohy, měl trávu v puse. Některé situace jsou cennější než gól a Michal bude rád, že jsem ho zmínil (směje se).

Loni na podzim začala zatčením místopředsedy FAČR Romana Berbra fotbalová evoluce. Měl jste v nějakém zápase pocit, že je ovlivněný a věříte, že se fotbal očistí?

Ano, asi každý takový pocit někdy měl a ani nezáleží na úrovni, což je smutné. Rád bych doufal v lepší zítřky. Fotbal dělají lidé, je to tedy odraz společnosti. Funguje zde Gaussovo rozdělení – většina lidí není dobrá ani špatná a jejich chování je jen přizpůsobení se prostředí. Jde o to, aby ve fotbale bylo co nejvíce aktivně dobrých lidí, čímž by i celek byl dobrý. Je zde velká příležitost pro změnu, podle dosavadních výsledků si nejsem jistý, jestli bude šance proměněna. Volby jsou zatím, oproti předchozím letům, hodně medializované, což je dobře. Určitě kvituji dohled novinářů nad fotbalovou demokracií. V různých strukturách fotbalu se ukryje mnoho lidí a musí zde nezbytně fungovat velká tranzitivita důvěry – nemůžeme znát všechny kandidáty, proto musíme důvěřovat lidem, kteří důvěřují dalším lidem. Myslím si, že celková očista určitě není na rok, ani na jedno volební období.

Jak jste se během pauzy udržoval v kondici?

Po celou dobu nucené pauzy jsem individuálně trénoval v podobné časy, jako bychom měli tréninky s týmem. Když nebyla možnost sportovat v kolektivu, tak jsem chodil na hřiště sám, což bylo trochu depresivní a absurdní, protože hřiště má cca 6000 m2. Bylo to složité, protože po celou dobu existovala možnost, že se nám přerušená sezona znovu rozeběhne s krátkým prostorem na dotrénování. Když ale máme nejvyšší ambice, tak to vyžaduje připravenost, která se individuálním tréninkem získává nebo udržuje velmi složitě, společný trénink nelze nahradit.

Jaké máte další ambice coby hráč? Hodláte se po kariéře věnovat roli trenéra či funkcionáře?

Rád bych hrál fotbal co nejdéle, dokud mi to zdraví dovolí a dokud budu cítit, že jsem pro tým prospěšný. V ideálním případě bych se přesunul kolem padesátky z A-týmu do B-týmu (nadsázka). Mou poslední hráčskou ambicí bude pomoci mladé generaci, aby nás, pomalu odcházející, nahradila. Role trenéra by mě lákala, ale cesta k ní bude složitá. Licence vyžadují čas, který bych měl až po konci hráčské kariéry. Činnost klubového funkcionáře bude o příležitosti – pokud bude zájem o mé fungování ve strukturách klubu, tak mu rád vrátím, co pro mě za ta léta udělal. O ucházení se o funkce ve strukturách FAČR jsem za-tím neuvažoval (usměje se).