Kvalitní celek Velkých Hamrů se představil v sobotním odpoledni v Bělovsi, odkud si nakonec hosté odvezli dva body za remízu 0:0 a vítězství v penaltovém rozstřelu.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Do utkání vstoupili aktivněji domácí, kteří se v 17. minutě dostali D. Nejmanem do dobré příležitosti, jeho průnik do vápna byl však zakončen slabou střelou, s níž si hostující brankář bez větších problémů poradil. Podobně dopadl také pokus Malého o chvíli později. Hosté se poprvé osmělili až po půl hodině hry, Hladíka v domácí brance ale zatím k zákroku nedonutili. O chvíli později naopak výkop domácího brankáře našel Rojšla, ten přihrál Simonovi, jehož technický pokus končí nad hostující brankou. Nejblíže gólu byli v první půli hosté, kteří ve 39. minutě trefili z trestného kopu břevno Hladíkovy branky.