Domácí měli utkání od úvodu pod kontrolou a hned po pár vteřinách vyzkoušel pozornost hostujícího brankáře Simon. Tentýž hráč o chvíli později dostal krásnou kolmici za obranu, jenže pokazil finální přihrávku. Ve 25. minutě už domácí téměř jásali, jenže Kabeláčova hlavička nasměrovala míč do tyče a ten potom po brankové čáře odskákal mimo tři tyče. Zaslouženého gólu se ale Náchod v první půli přece jen dočkal. Běžela 40. minuta, když se Brich odhodlal na třiceti metrech ke střele a ta mu sedla parádně. Míč nabral krásnou trajektorii, proti níž nic nezmohl ani vytáhlý hostující brankář – 1:0.

Do druhé půle vstoupili domácí opět aktivně a ve 48. minutě přidali pojistku, když střílený centr Volfa usměrnil do sítě Pražák – 2:0. Pak se dvakrát vytáhl hostující brankář, který nejprve neudržel dělovku Moravce z trestného kopu, pokryl ale dorážku D. Nejmana a výborně zasáhl i po hlavičce Kabeláče z následného rohového kopu. Po hodině hry ale už byl znovu krátký na závar před svou brankou, kdy dopravil míč do sítě Brich – 3:0. Několik málo doteků pak stačilo domácím ke čtvrté trefě. Kabeláčův nákop prodloužil Pražák na nabíhajícího Malého, jemuž první střelu gólman vyrazil, na druhou ale už nedosáhl – 4:0. V závěru utkání se dostali do několika slibných situací i hosté, nejblíže brance byli v 82. minutě, jenže nádhernou střelu z hranice penalty Hladík za svá záda nepustil. (mr)