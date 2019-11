Až nečekaně hodně se nadřeli fotbalisté divizního Náchoda v utkání s Poříčany, nakonec však v Bělovsi zvítězili 3:1.

Ilustrační fotografie. | Foto: Michal Malý

Ve velké trápení se proměnil poslední domácí zápas divizních fotbalistů Náchoda v jinak velmi povedené podzimní části.

Ráz utkání mohl určit už ve 3. minutě Pražák, jeho placírka z dobré pozice však postrádala přesnost i razanci. A tak přišlo to, co si nikdo z prokřehlých domácích příznivců nepřál. V 7. minutě proměnil na zadní tyči Bím přízemní centr Jandy a hosté vedli překvapivě 1:0. Od té doby začalo obléhání hostujícího vápna, hráči Poříčan se zatáhli a čekali, co domácí vymyslí. A ti se trápili. Vysvobodit je mohl ve 27. minutě Hlava, jehož hlavičkové zakončení po dlouhém centru Kabeláče skončilo mimo hostující branku.