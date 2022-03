Podzim se nepovedl, musíme jezdit po zadku a pravidelně bodovat, říká Vitebský

Fortuna Divize C, 17. kolo

Náchod – Tochovice 3:0 (2:0)

Na náchodském pažitu se hrál hned ve druhém jarním kole doslova existenční zápas. Poslední celek tabulky tu hostil předposlední Tochovice a bylo jasné, že případný neúspěch Východočechům hodně ztíží zbytek druhé poloviny sezony.

Náchod - Tochovice 3:0Zdroj: Michal MalýNáchodský trenér Zdeněk Samko ale své hráče na důležitou partii připravil výborně a už během prvního poločasu domácí zadělali na úspěšný výsledek. Nervózní úvodní poločas dlouho žádnou změnu stavu nepřinášel. Ve 40. minutě se ale přes tochovického obránce pohotově uvolnil Malý a přesně umístěnou ranou nedal gólmanovi šanci – 1:0.

Další klíčový moment se urodil ve třetí minutě poločasu druhého. Kousek před šestnáctkou byl při sólovém úniku nedovoleně zastaven Kabeláč a vedle nařízeného trestného kopu následovala po zásluze ještě červená karta. Sám faulovaný navíc přímý volný kop proměnil v druhý náchodský gól a domácí tak mohli duel dohrávat poměrně v klidu.

Zvlášť, když přišla 79. minuta a v ní pojistka z nohy Malého, jenž trefil míč parádně z voleje po centru Čejchana.

Fakta – branky: 40. a 79. Malý, 50. Kabeláč. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (48. Matoušek). Diváci: 190.

FK Náchod: J. Hladík – Vr. Hak, Podolník, T. Kabeláč, M. Punar – M. Rojšl (79. O. Tobiška), Brich (69. Ansorge), M. Malý, Jakub Petřík, Světlík (69. J. Čejchan) – Vencl (87. J. Melichar).

Fotbalové jaro v ČFL: Hradec B a Chlumec odkrývají karty, jaké mají vyhlídky?

„Po prvním jarním zápase v Kutné Hoře jsme se dostali do těžké situace, protože nejenom, že jsme nezvládli úvodní duel, ještě k tomu všechny týmy ohrožené sestupem bodovaly. Do druhého utkání jsme šli s tím, že tento zápas je pro nás v podstatě existenční, protože v případě neúspěchu bychom se pohybovali už jenom v teoretických číslech záchrany. Co si budeme nalhávat, hrajeme o padáka, proto jde veškerá fotbalová krása stranou. Tím se našim fanouškům omlouváme, že jsou pasáže utkání, které oko diváka nepohladí. Vše totiž podřizujeme výsledku, za dobrý dojem nám body do tabulky nikdo nepřipíše. Soupeře jsme měli dobře přečteného a celý týden jsme se na Tochovice připravovali. Čekali jsme, že o osudu utkání rozhodne, kdo dá první branku. Konečně se na nás usmálo štěstí a jako správný kapitán to vzal na sebe Martin Malý. Vstup do druhého poločasu nám vysel impozantně. Vítězství nás vrátilo do boje o záchranu a rozhodně se budeme prát o každý možný bod,“ pronesl k utkání v podrobném hodnocení náchodský lodivod Zdeněk Samko.