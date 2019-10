Už po třech minutách hry se hnal do vápna po Malého kolmici Pražák, byl sražen, sudí ale odvahu písknout penaltu nenašel. Po čtvrt hodině hry se ale Náchod vedoucí branky přece jen dočkal. Domácí rychle rozehráli standardní situaci, Malý se ocitl za hostující obranou, udělal kličku gólmanovi a v klidu skóroval – 1:0. Dvůr poprvé výrazněji zahrozil ve 22. minutě po rohovém kopu, hlavička šla ale nad branku. O čtvrt hodiny později domácím fandům opět zatrnulo, nakonec však tečovaná střela skončila mimo domácí tyče.

Ve 45. minutě se řítil na hostujícího brankáře Brich, jenže ho neprostřelil, v nastavení první půle měli ještě šanci i hosté, nebezpečná situace ale skončila nakonec jen rohem.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté, jenže to byli domácí, kdo se prosadil. Běžela 66. minuta, když Moravcův střílený centr „zavíral“ na zadní tyči Rojšl a bylo to 2:0. Definitivní pojistku mohl přidat o deset minut později Moravec, jeho povedenou ránu ale hostující gólman vyrazil na roh. Komplikace pro domácí přišla v 87. minutě, kdy se ve skrumáži nejlépe zorientoval hostující Karal a snížil na 2:1.

Dvůr dokonce sahal po remíze, jenže proti byl už v nastaveném čase domácí gólman Baláž, který kryl stoprocentní šanci hostů. (mr)