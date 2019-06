Lépe začali utkání hosté, jenže Donátův pas za obranu našel Vencla v ofsajdu, a další kolmici za kolínskou obranu domácí včas uhasili. To domácí hned ze své první šance udeřili. Běžela 15. minuta, když přetažený pas vrátili před náchodskou branku, kde Veselý v zakončení nezaváhal – 1:0. Na konci úvodní dvacetiminutovky našel na druhé straně Fenc křížným centrem Simona, jehož zakončení postrádalo potřebnou přesnost i důraz. Hostující Simon se do další slibné šance dostal ještě na konci první půle, po kličce ve vápně však následovalo slabé zakončení.

Hned po změně stran připravil Simon šanci pro Kabeláče, ten ale mířil nepřesně. A tak přišla další lekce z produktivity. V 53. minutě hosté špatně odvrátili standardní situaci Kolína, Kabeláč střelu jen ztlumil, dorážka Vondráčka znamenala vedení domácích 2:0.

Skvělý závěr

Krátce nato mohli přidat Kolínští pojistku, naštěstí pro Náchod ale mířili vedle. Zaslouženého snížení se hosté dočkali čtvrt hodiny před koncem, kdy Malý napřáhl z třiceti metrů a bylo to 2:1. V 88. minutě se krásnou individuální akcí blýskl hostující D. Nejman, který vybídl ke skórování Bricha. Jeho první střela šla jen do tyče, dorážka ale už byla přesná 2:2. Při troše štěstí mohli ještě Náchodští v 90. minutě zápas otočit, to se nestalo, a tak se šlo na penalty.

V nich žádný domácí exekutor neselhal, to neplatilo v páté sérii o hostujícím Rojšlovi, proto zůstal druhý bod v Kolíně. (mr)