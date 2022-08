Zaplněná tribuna dvorského stadionuZdroj: Renata Jírová

Fortuna Divize C

Dvůr Králové nad Labem – Hlinsko 0:5 (0:3)

Upřímně, takový debakl se v neděli na královédvorském stadionu nečekal. Velmi slušně zaplněná tribuna byla zvědava, zda domácí fotbalisté naváží na týden staré nadějné představení proti Dobrovici a zda na své konto připíší další tři body.

Nestalo se. Plně koncetrovaný soupeř domácí tým absolutně nepustil do hry a když se k tomu přidaly hrubé individuální chyby, padaly do branky svěřenců trenéra Šturmy jedna trefa za druhou.

Dvůr Králové n. L. - Hlinsko (0:5)Zdroj: Renata JírováTa první přišla po hrubce gólmana ve 26. minuty. Václavík velmi dobře zareagoval na centr hostujícího mužstva, věřil si, že nebude muset míč boxovat a „zalepí“ jej v rukavicích. V souboji mu však balón vypadl přesně k nohám Křižáka a před ním už stála snadná úloha vrátit jej do sítě – 0:1.

Tenhle moment týmem otřásl a za dalších sedm minut se Hlinsko radovalo z další trefy. Aby toho nebylo málo, ve 44. minutě se pokračovalo ve hře po sporném zákroku na Hrušku a nekoncentrovanou obranu Dvora potřetí ztrestal Mayer.

Dvoráci byli zralí na ručník, k výraznému zlepšení nevedly ani změny v sestavě. Ve druhé půli mohl vykřesat naději na zvrat Hrubý, hlavičku mu ale na břevno vyškrábl gólman Doležal a dorážku Allena zblokovala obrana.

Domácí si tak kalich hořkosti dopili do dna. Čtvrtý zásah jim uštědřil Mayer a potupné bůro dokonal čtyři minuty před koncem střídající Hlouš.

Fakta – branky: 26. Křižák, 33. Zelenka, 44. a 69. Mayer, 86. Hlouš. Rozhodčí: Mrkáček. ŽK: 2:0. Diváci: 222. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, Prokš, Hospedales, M. Hruška – Močkovský – Riley (40. Machač), Reichl (79. M. Hák), Suleiman (46. Ryml), M. Hrubý – Allen (64. Bína). FC Hlinsko v Čechách: Doležal – Nevole, Šejvl, Portyš, Zelenka – Křižák, Křivka (63. Zub), Pilný, Klika – Kapanga (74. Severa), Mayer (82. Hlouš).

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Bohužel jsme absolutně nenavázali na předchozí povedené utkání s Dobrovicí a po velkých individuálních chybách jsme naprosto po zásluze prohráli. Soupeř byl v zápase lepší, důraznější, naprosto ve všech fotbalových aspektech před námi. Nezbývá nám než se z tohoto duelu ponaučit. Dostali jsme pořádnou facku a musíme věřit, že se z ní co nejdříve oklepeme a nic podobného už se nestane.“

Martin Slavík, trenér FC Hlinsko v Čechách: „Vzhledem k tomu, jak proběhlo první kolo, tak jsme čekali těžké utkání. Soupeř se prezentoval, že do soutěže vstoupil skvěle a musí se s ním počítat, zaměřili jsme se na jeho zápasy, přizpůsobili jsme tomu střed pole, vyčetli jsme, že používají dlouhé nákopy a po nich se útočníci prosazují. Zareagovali jsme na to rozestavením obrany a středové formace a jsem moc rád, že se to vyplatilo. Střed pole jsme ovládli, měli jsme odražené balony a na jejich nákopy byli nachystaní. Soupeř hrozil ze standardních situací, ale to jsme si pohlídali. My měli nějaké šance a výsledek je z venkovního zápasu perfektní. Jsou odehraná dvě kola, nic to neznamená, jsme rádi za tři body z venku, ale nebudou znamenat nic, pokud nebudou v následujících dvou domácích zápasech potvrzeny.“