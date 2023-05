Sledujte s námi dění ve 24. kole Fortuna Divize C. Ve hře jsou všichni čtyři reprezentanti Královéhradeckého kraje. Výhody domácího hřiště se pokusí využít celky Nového Bydžova a Dvora Králové nad Labem, za svými soupeři naopak cestují týmy Náchoda a Trutnova.

Podívejte se na krátký sestřih emocí ze středečního divizního utkání mezi Dvorem Králové nad Labem a Turnovem (4:2). | Video: Renata Jírová

Fortuna Divizi C o víkendu čeká nabitý program. Ve hře bude všech šestnáct účastníků soutěže a hrát se tak bude osm utkání. Čtyři v sobotu a stejný počet pak v neděli. Svá utkání odehraje také kompletní čtveřice reprezentantů Královéhradeckého kraje. Z nejlepší pozice půjde do 24. kola Trutnov, který čeká bitva na hřišti zachraňující se Čáslavi. V tabulce jedenáctý Nový Bydžov doma přivítá soupeře z Vysokého Mýta a vlastního trávníku bude moci využít také aktuálně poslední Dvůr Králové nad Labem, na jehož hřiště v neděli dorazí rezerva druholigové Chrudimi. Sestupové pásmo před týdnem opustil celek Náchoda, hájit vybojované pozice bude na hřišti Ústí nad Orlicí.

Dvougóloví Allen s Pichou ukončili dlouhé čekání. Dvůr oživil naděje na záchranu

Nový Bydžov - Vysoké Mýto

Dle sázkové kanceláře Tipsport se krajským reprezentantům více věří v sobotním programu. Na výhru nováčka z Bydžova je proti Vysokému Mýtu vypsán kurz 2.14 a svěřenci trenéra Petra Průchy by zisk tří bodů rozhodně přivítali. V tabulce se pohybují jen těsně nad pásmem sestupu, sobotního soupeře by navíc případným vítězstvím bodově dotáhli. Na podzim skončilo vzájemné měření obou soupeřů nerozhodným výsledkem 1:1.

Předzápasové kurzy: 2.14 - 3.38 - 2.54

Ústí nad Orlicí - Náchod

Náchodští po sérii dvou důležitých výher zajíždějí na půdu orlickoústecké Jiskry, se kterou se jim historicky pramálo daří. Z posledních patnácti vzájemných zápasů vyhráli pouhopouhé tři, když ten poslední v květnu roku 2015. Podzimní souboj vyhráli Ústečtí 1:0 a nejen proto jim sázkové kanceláře věří v kurzu 1.58. Parta trenéra Karla Krejčíka se však jistě pokusí případným sázejícím udělat čáru přes rozpočet.

Předzápasové kurzy: 1.58 - 3.74 - 3.97

Tříbodový dárek pro trenéra. Trutnov přejel Dobrovici a pokukuje po třetí příčce

Čáslav - Trutnov

Možná trochu překvapivě jsou naprosto vyrovnané kurzy před zápasem patnácté Čáslavi s pátým Trutnovem. Jasně, podzimní duel na trutnovském stadionu skončil 2:2, svěřenci trenéra Vladimíra Markse ale mají výborné výsledky především ve venkovních utkáních a zvládnou by mohli i to nedělní. Proti je však bilance vzájemných zápasů. Ještě nikdy v měření sil mezi Trutnovem a Čáslaví neslavil tři body hostující tým. Přitom se spolu popasovali již desetkrát. Čáslav doma vyhrála třikrát, Trutnov dvakrát, ve zbývajících pěti duelech se body dělily.

Předzápasové kurzy: 2.33 - 3-36 - 2.33

Dvůr Králové n. L. - Chrudim B

Teprve podruhé v historii se ve Fortuna Divizi C potkají týmy Dvora Králové nad Labem a chrudimské rezervy. Dvoráci byli kdysi zvyklí spíš na souboje s chrudimským A mužstvem, to ale nyní úspěšně působí v Národní fotbalové lize. Proti béčku Dvůr na podzim uhrál bezbrankovou remízu, doma by však rád uzmul všechny tři body. Na utkání se svěřenci kouče Zbyňka Dujsíka naladili vítězstvím 4:2 ve středeční dohrávce proti Turnovu, přesto Tipsport více věří jejich nedělnímu soupeři, na něhož vypisuje kurz 2.15.

Předzápasové kurzy: 2.54 - 3.37 - 2.15

Pozn. Deník čerpal z kurzovní nabídky platné v pátek odpoledne, jednotlivé kurzy se před zápasy mohly měnit.