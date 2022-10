Zase ten zpropadený nastavený čas! Končit zápasy devadesátou minutou, měli by náchodští fotbalisté v tabulce o tři body více. Poté, co před týdnem přišli o vítězství v derby proti Dvoru Králové nad Labem v 93. minutě, inkasovali tentokrát rozhodující branku ve druhé přidané minutě.

Fortuna Divize C, 8. kolo

Hlinsko – Náchod 2:1 (1:1)

Vstup do utkání na hřišti podzimní štiky soutěže se svěřencům trenéra Krejčíka povedl na výbornou. V 10. minutě centroval do pokutového území Ansorge a domácí Volf si míč srazil do vlastní branky – 0:1.

Velká škoda, že šťastný náskok hosté dlouho neudrželi. Už za dalších pět minut totiž podnikli rychlý přechod do útoku domácí a důrazný Klika nezadržitelně srovnal na 1:1.

Ještě na konci prvního poločasu mohli hosté vrátit vedení na svou stranu. Dvě nadějné možnosti ale ke vstřelení branky nevedly a krátce po zahájen druhé půle to naopak byl soupeř, který orazítkoval konstrukci Balážovy svatyně.

Strážce náchodské branky se pak vytasil s vynikajícím zákrokem deset minut před koncem, když ale rozhodčí nastavoval druhou minutu, přišel ze strany Hlinska centr na zadní tyč a Křižák se stal domácím hrdinou.

Fakta – branky: 15. Klika, 90. (+2) Křižák – 10. vlastní (Volf). Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (90. + 2. Krejčík). Diváci: 210. Poločas: 1:1.

FK Náchod: Baláž – Světlík, L. Knap, Locker, Daniel Král – J. Čejchan – Ansorge (70. F. Gois), Jakub Petřík, D. Knespl – Bičiště, Krejčík.

Ohlasy na utkání

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Odjížděli jsme do Hlinska s tím, že se pokusíme bodovat na hřišti týmu, který se letos pohybuje na čelních místech tabulky. Během týdne jsme postupně přišli o několik hráčů z důvodu nemoci nebo pracovních povinností, a tak jsme moc alternativ na případné prostřídání neměli. Utkání jsme rozehráli výborně, šli jsme do vedení, ale to jsme nedokázali dlouho udržet. Druhý poločas nás domácí dostali pod větší tlak, ale vše směřovalo k remíze. Mám z toho utkání velice špatný dojem, protože po zhlédnutí videa jsem zjistil, že vyrovnávací gól padl z jasného ofsajdu a u druhé branky to bylo podobné. Ztratili jsme v posledních dvou utkáních celkem tři body a já jsem v těchto duelech chtěl vždy střídat v nastaveném čase. Jenže jak v utkání se Dvorem Králové nad Labem, tak ani nyní v Hlinsku mě pomezní rozhodčí i přes mé hlasité žádání střídat neumožnili. Bohužel jsme hned z následných akcí vždy inkasovali. Za celou trenérskou kariéru jsem takové počínání rozhodčích nezažil. Musím se z toho poučit a zamyslet se, proč mě a potažmo Náchod nemají rozhodčí (Vojtěch, Rychtár a Koutník) rádi. Jsem přesvědčen, že kdybychom v Hlinsku střídali, tak si vezeme bod.“