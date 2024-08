Fotbalisté Police nad Metují za sebou mají úvodní domácí zápas ve čtvrté fotbalové lize a nutno hned na úvod zmínit, že to byla jedna velká paráda. Spartak před úctyhodnou návštěvou 1361 diváků znemožnil pátý celek loňského ročníku Turnov pěti góly.

Na vítězství 5:0 se dvěma trefami podílela letní posila David Breda, další branky přidali Jakub Matějka, Serhii Makarenko a Martin Jirout.

Police nad Metují velkou premiéru spojila s tradiční poutí a i díky ní si na místní stadion našla cestu tak skvělá návštěva. Tu jako první potěšil útočník Jakub Matějka, jenž ve 26. minutě nádherným volejem vymetl pavouky z šibenice brány gólmana France.

Střelci Spartaku v této sezoně Trutnov – Police n. M. 0:3, branky: 13. Strasser, 49. Čáp z pen., 72. Matějka. Nový Bydžov – Police n. M. 0:4, branky: 4. a 49. Makarenko, 9. Vondráček, 80. Matějka. Police n. M. – Turnov 5:0, branky: 26. Matějka, 41. a 51. Breda, 54. Makarenko, 77. Jirout.

Zanedlouho hosty oslabily zcela zbytečnými vyučeními Svoboda s Havlem a zbytek zápasu domácí proměnili ve vlastní exhibici. Ještě do přestávky zvýšil na 2:0 Breda a stejný hráč odstartoval druhou půli trefou na 3:0.

close info Zdroj: Aleš Strouha/FAČR zoom_in Poličtí hráči Michal Strasser a Pavel Franc pozdravili spoluhráče z Bosny.Ačkoliv Východočechům chyběli Michal Strasser s Pavlem Francem, kteří v těchto dnech reprezentují kraj na kvalifikační turnaji UEFA Region’s Cupu v Bosně, zvládl tým duel na jedničku. Zaslouženou výhru navíc dalšími dvěma góly zvýraznili Makarenko s Jiroutem a polickým areálem mohla znít píseň „Né pětku né…“.

Po suverénním vítězství 3:0 v MOL Cupu na hřišti Trutnova a následné výhře 4:0 v premiéře čtvrté ligy na půdě Nového Bydžova tak Spartak zvládl i první bitvu před vlastním publikem.

„Výsledek dopadl výborně, bylo i skvělé počasí a věřím, že pro lidi to mohlo být super. Není třeba vyzdvihovat jednotlivce, na výhře má zásluhu celý mančaft. Jsem rád, že přišlo hodně diváků, od chvíle, co jsem do klubu přišel, lidí chodí na fotbal hodně a my věříme, že to bude pokračovat,“ řekl po utkání asistent domácího trenéra Michal Bořek.

Za dalším soupeřem vyrazí poličtí fotbalisté v sobotu ráno do Benešova a tam je bude čekat pořádně tvrdá zkouška. Oba soupeři totiž na podzim v soutěži ne jen, že neztratili ani bod, ke všemu neinkasovali ani jednu branku.

Fakta – branky: 26. Matějka, 41. a 51. Breda, 54. Makarenko, 77. Jirout. Rozhodčí: Depeš. ŽK: 2:4. ČK: 0:2 (31. Svoboda, 32. Š. Havel). Diváci: 1361. Spartak Police nad Metují: Lorenc – Routek, Topolnytskyi, J. Matějka (74. Jirout), D. Breda, Vondráček, R. Čáp, Lehkobyt (63. Pácalt), Borůvka (82. Temple), Makarenko, Gilian. FK Turnov: Franc – Chládek, Vencbauer (79. J. Marek), P. Havel (57. Beníšek), Š. Havel, R. Prokopec (57. Sulley), Petržilka, Tomašov, P. Svoboda, M. Malý, O. Tobiáš (57. Břenek).