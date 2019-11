Jak utkání viděl trenér Náchoda Ondřej Nejman?

„Čekali jsme velmi těžké utkání, což se potvrdilo. Soupeř se dostal po naší chybě při obsazování hráčů z odraženého míče lacino do vedení. Důležité bylo, že kluci nezačali panikařit a do konce poločasu soupeře přitlačili. Odměnou jim byla vyrovnávající branka do šatny. Druhý poločas se aktivita obou týmů střídala. Klíčovou branku na 2:1 jsme ovšem vstřelili my, navíc po velmi pěkné akci. Závěr zápasu byl opět trochu hektický, rozhodnutí přišlo až opět se závěrečným hvizdem. Tří bodů si proti kvalitnímu soupeři velmi vážíme.“