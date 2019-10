V derby jste přehráli kvalitní celek ze Dvora, jak byste utkání zhodnotil?

Věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude pohlídat standardní situace soupeře, a to se klukům povedlo velmi dobře. V prvním poločase jsme byli v dobrém pohybu a využívali situace, kterými jsme se chtěli prosazovat. Druhý poločas byl nervózní a v podstatě ,,jedna velká standardka“, kdy se moc nehrálo, ale spíše pralo a bojovalo ve vápnech. Po gólu na 2:0 soupeř vsadil vše na jednu kartu a po snížení nakonec ještě sahal po vyrovnání. Nás ale skvěle podržel Ferko Baláž v brance a zachránil důležité tři body z bojovného derby. Děkujeme našim malým fanouškům za podporu!

Vypadalo to, že máte zápas pod kontrolou, ale v samém závěru Dvůr snížil a dokonce mohl vyrovnat, asi těžké chvíle pro celý tým?

Máte pravdu, Dvůr v závěru poslal do hry vysoké hráče a každý míč putoval do našeho vápna. Nikdy pak nevíte, kam se propadlé míče odrazí. Beru to jako poučení pro příště i pro sebe, závěr musíme takticky lépe dohrát. Některá střídání jsme měli řešit jinak.

Po jedenácti odehraných kolech jste mezi nejlepšími třemi týmy soutěže, s tím asi musí panovat spokojenost, že?

Když budeme spokojení s tím, co máme, tak je to cesta k tomu přestat pracovat a to nemůžeme dopustit. Chceme vyhrát každý zápas, ale pořád musíme mít na paměti, že je za tím hromada dřiny. ,,Musíme“ měníme za ,,chceme“, to je klíč k úspěchu. Jsme rádi, že bodujeme, ale už zase přemýšlíme, jak uspět příští víkend v Ostré. Divize C je tradičně obrovsky vyrovnaná, podcenit nejde žádný zápas.

Je to pro vás překvapení, že jste takhle vysoko, nebo už když jste tým přebíral, tak jste viděl takový potenciál?

Potenciál je jedna věc, důležité je ale to, aby ho kluci chtěli prodal na hřišti. Sám totiž žádný zápas nevyhrajete. Překvapen ale nejsem, kluci dobře trénují a po loňské sezoně máme pokoru. Chceme být jako tým úspěšní, myslím, že si to všichni lidé v klubu zaslouží.