Rekord, který nechcete vlastnit. Dvorští fotbalisté ve Fortuna Divizi C nevstřelili branku dlouhých 586 minut. Naposledy se trefili ve 13. kole na hřišti Čáslavi, od té doby následovalo 13 poločasů bez gólové radosti.

Dvoráci na lopatkách. Svěřenci trenéra Františka Šturmy v divizi prohráli šestý zápas v řadě, dokonce ani nevstřelili gól! | Foto: Renata Jírová

Velmi náročný měli fotbalisté Dvora Králové nad Labem vstup do jarní části Fortuna Divize C. Ze čtyř utkání odehráli tři na hřištích soupeřů, navíc ve všech čtyřech duelech vyzvali k souboji soupeře z horních pater tabulky.

Posílený divizní lídr nad síly Východočechů. Trutnovu v Liberci zazpíval kanár

Naposledy Dvoráci zajížděli na půdu druhých Benátek nad Jizerou, kde nejslabší útok v soutěži čekala naopak nejlepší defenzíva. Hosté přesto bojovali, překvapení se ale nekonalo a favorit vyhrál 2:0.

Fortuna Divize C – 19. kolo

Benátky n. J. – Dvůr Králové n. L. 2:0 (1:0)

Dvorští fotbalisté se v letošním ročníku trápí, vlastně podobně jako loni. Po devatenácti kolech mají na svém kontě dvanáct bodů a po víkendu klesli na poslední příčku tabulky. Ještě není konec, do finiše zbývá odehrát 11 kol, co je však alarmující, to je bilance vstřelených branek. Nejvytrvalejší účastník divizní skupiny C jich v sezoně nastřílel pouze 12, v posledních šesti duelech přitom neskóroval vůbec!

Souboj v krásném areálu Benátek nad Jizerou na tom nic nezměnil. Hosté podali srdnatý výkon, v každém ze dvou poločasů drželi s favoritem krok, jenže si opět nedokázali vypracovat vyloženou šanci a navíc inkasovali na konci obou poločasů.

Poprvé ve 45. minutě z nevinné akce, kdy od postranní čáry přišel centr do pokutového území a tam nejvýš vyskočil Vobořil, jehož hlavička zapadla přesně k tyči Matulovy branky – 1:0.

Také po pauze hosté dlouho drželi soupeře v nejistotě, v úplném závěru ale vsadili vše na jednu kartu a namísto vyrovnání přišla v nastaveném čase druhá trefa soupeře z nohy Silcha.

V dalším kole svěřenci trenéra Františka Šturmy přivítají na svém hřišti Turnov (16.30).

Záchranářský souboj bez vítěze. Náchod chtěl tři body, rád byl nakonec za jediný

Fakta – branky: 45. Vobořil, 90+1. Silcho. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 4:2. Diváci: 150. SK Benátky nad Jizerou: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Komma – Bodlák (64. Mbah), Knobloch, Šimeček (79. Komárek), Vobořil, Yaroshenko (70. Slicho) – Pažout (70. Macek). TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, D. Vitebský, Hospedales, O. Štědrý – Tuťálek (77. P. Šťastný), Ramdeen, M. Hruška (69. M. Hrubý), Votrubec, Machač – Allen (77. Mertlík).

Ohlasy trenérů

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Na těžké půdě s velice silným soupeřem jsme od začátku utkání drželi krok, hráli jsme disciplinovaně a taktický směrem dozadu dobře. V první půli jsme měli i několik příležitostí, ale soupeř nám dal branku ve 45. minutě. O přestávce jsme si řekli pár důležitých věcí a druhý poločas jsme byli více aktivní. Při změně rozestavení, v době kdy jsme chtěli alespoň bod, jsme v nastaveném čase inkasovali podruhé. V zápase jsem viděl odhodlání a bojovnost celého týmu, ale musíme být ještě více aktivní v útočné fázi.“

Program 20. kola – sobota 10.00: Brandýs nad Labem – Vysoké Mýto. 16.30: Trutnov – Chrudim B, Letohrad – Náchod, Dobrovice – Ústí nad Labem. Neděle 16.30: Nový Bydžov – Velké Hamry, Dvůr Králové nad Labem – Turnov, Čáslav – Liberec B, Hlinsko – Benátky nad Jizerou.