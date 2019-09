Fantastický vstup do letošní sezony prožívají fotbalisté Náchoda, kteří mají po pěti kolech 11 bodů a patří jim třetí místo v divizní tabulce. Mezí pilíře základní sestavy patří i stoper TOMÁŠ KABELÁČ, jenž do Náchoda přišel v polovině uplynulé sezony z Kratonoh, které odstoupily ze soutěže.

Pro Kabeláče šlo už o pátou branku v dresu Náchoda, což je na obránce skvělé číslo. Navíc jeho branka v závěru pomohla k důležitým bodům.

S Letohradem jste získali díky vaší trefě dva body, jak byste zhodnotil utkání?

Bylo to těžké utkání, ale těžké jsme si ho udělali sami, protože jsme neodehráli dle mého názoru dobrý zápas. Hráli jsme strašně složitě a na tom těžkém terénu to nebylo to, co jsme měli hrát. Soupeř nás zaslouženě potrestal, my začali hrát až po inkasované brance. Naštěstí jsme v závěru vyrovnali, i když tam soupeř měl chvíli před tím šanci na to zvýšit své vedení. A to už by bylo nejspíše po zápase. Nakonec dva body musíme brát, i když jsme před zápasem chtěli tři.

Vy jste se prosadil po standardní situaci v závěru, takhle už jste v Náchodě dal několikátý gól, je to vaše specialita?

Nebyl to klasický gól po standardní situaci, kopali jsme roh a po několika odrazech se dostal míč ke mně a já ho už jen dokopl do sítě. Řekl bych takový „Lafatovský gól“. Specialita to asi vyloženě není, ale pro mě je to jediný způsob, jak vstřelit branku, protože ze hry se k zakončení moc často nedostanu. Ale samozřejmě jsem rád za každý gól, který pomůže týmu.

Začátek sezony se vám vydařil fantasticky, co se v týmu, který ještě na jaře bojoval o záchranu, změnilo?

Těžko říct, tým zůstal téměř totožný. Kromě dvou posil Prážáka a Petříka. Ale určitě jsme v létě kvalitně potrénovali a teď z toho těžíme. Vliv na výsledky bude mít také nový trenér Ondřej Nejman, který se nás snaží na každého soupeře co nejlépe připravit.

Vy jste do Náchoda přišel v minulé sezoně, když končily v zimní pauze Kratonohy v divizi, měl jste tenkrát i jiné nabídky?

Co si teď tak vybavuji, tak jsem snad měl nabídku jen z Libčan, abych se vrátil zpět do týmu, odkud jsem přišel do Kratonoh. Nějaké námluvy z Náchoda proběhly už léto předtím, kdy se Náchod vracel do divize, ale já v tu chvíli chtěl zůstat v Kratonohách. V zimě už jsem neváhal.

Po pátém kole máte na svém kontě jedenáct bodů, změnily se nějak cíle po povedeném startu, nebo je to stále klidný střed tabulky?

Musím odpovědět takovou tou klasickou frází, že jdeme od zápasu k zápasu. Po třiceti kolech se to spočítá a uvidí se, na jaké umístění to bude stačit. Ale samozřejmě nikdo v Náchodě nechce zažít, to co jsme prožívali na konci jara.

V neděli zajíždíte na hřiště Čáslavi, co od duelu očekáváte?

Bude to velmi těžké utkání, Čáslav před sezonou vyměnila téměř půl týmu, takže vůbec netuším, co od zápasu očekávat, ale v Čáslavi se vždy těžce hrálo. Já doufám, že se na zápas co nejlépe připravíme a přivezeme domů nějaké body, nejlépe všechny tři, abychom potvrdili, že ten začátek sezony není jen náhoda.