Týden co týden Deník oslovuje Kanonýry víkendu. Dalším do party je náchodský Matěj Jahoda…

Při pohledu do krajských soutěží jsou na čelech střeleckých tabulek Adam Novotný (21) v přeboru, David Novák (25) v I. A třídě a na poli skupin I. B třídy pak Tomáš Sedláček (23) s Janem Plškem (29).

Mimochodem všichni tito jmenovaní borci se dokázali prosadit také o posledním soutěžním víkendu. Kanonýrem deníku byl však vybrán někdo jiný. Počin trutnovského Jakuba Slavíka ve 26. kole Fortuna Divize C se ostatním střeleckým výkonům totiž zcela vymykal. Třiadvacetiletý útočník podkrkonošského klubu stihl čtyři zásahy za druhý poločas, ve kterém navíc jeho tým otočil stav regionálního derby v Novém Bydžově z 0:3 na 4:3 ve svůj prospěch.

Sparťan Kuchta viděl v derby rozdílné poločasy, velký obrat a čtyři góly Slavíka

Jakube, kolikrát ve své fotbalové kariéře jste zažil podobný obrat, kdy soupeř vedl alespoň o tři góly a body přesto bral váš tým?

Myslím si, že nikdy. Bylo to poprvé a nedivil bych, kdyby zároveň naposled (úsměv).

Nový Bydžov - Trutnov 3:4 (3:0). Branky: 22. Zvěřina, 36. Blažek, 40. Špinka - 60., 63., 84. a 90 (+3) Slavík. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 2:4. Diváci: 365.

Pořád to zní neuvěřitelně, ale všechny čtyři trutnovské trefy jste po přestávce zařídil vy. Životní zápas?

Řekl bych, že určitě. Čtyři góly v dospělém fotbale jsem dal poprvé v kariéře a když přihlédnu k nepříznivému stavu v takovém zápase, tak to je jen plus. Jsem za to moc rád.

Hádám, že jste se na góly už stihl v záznamu podívat. Nebyly to ledajaké trefy – která se vám líbila vůbec nejvíc?

Máte pravdu, koukal jsem téměř na celý zápas. Co se týče mých gólů, tak největší radost mám z toho třetího. Ten padl z trestňáku a musím uznat, že takhle to pokaždé netrefím. Čtvrtý měl zase po emoční stránce nezapomenutelnou stopu. Je těžké se mezi nimi rozhodnout.

Jakub Slavík právě v dosud posledním domácím utkání střílí gól do sítě Letohradu.Zdroj: Jiří PetrOtočit takhle zápas a ještě rozhodnout v nastaveném čase, ke všemu v prestižním derby! Umíte si vůbec představit lepší scénář?

Po pravdě asi ani nedovedu. Po zápase jsem si plný euforie jen přál, aby to nebyl pouze krásný sen a já se neprobudil (směje se).

Jak se vám vlastně sedělo v kabině o poločasové přestávce? Byly hlavy hodně dole? Kdo si vzal největší slovo?

Samozřejmě to nebylo jednoduché. Ono za stavu 0:3 po nejhorším poločase v sezoně se úplně dobře cítit nedá. Každopádně čeho si vážím, to je náš přístup. Fakt, že jsme to nezabalili a řekli si, že ve druhé půli jdeme do zápasu nanovo. Slovo jsme mezi sebe vhodně rozložili, každý jsme si k tomu řekli své a to nám i ve druhém poločase dost pomohlo. Myslím, že po prvním gólu už jsme tušili, že je jen o nás, zda vyhrajeme nebo ne.

Pohledem trenéra Vladimíra Markse: „Na Jakuba je spoleh jak na tréninku, tak při zápase. Kromě střílení gólů je na hřišti od toho, aby de facto začínal a organizoval celý náš presink. Z toho plyne, že podle mě velice dobře rozumí taktické stránce hry a ví přesně, co po něm na hřišti chci. Slabinou může být prozatím malá zkušenost z těžkých divizních zápasů – v této soutěži působí teprve druhým rokem. Co je pro mě ale stejně důležité jako střílení gólů, je to výborný kluk do kabiny, v naprosté většině pozitivně naladěný.“

Po konečném hvizdu rozhodčího propukla ve vašem táboře obrovská radost. Umíte si představit pocity, jaké musel mít po takovém průběhu zápasu soupeř?

Pro soupeře to muselo být iritující. Řekl bych, že pro oba tábory by byl bod spravedlivý. RMSK byl lepší první poločas, my druhý. Bylo vidět, že to pro Bydžov byla velmi bolestivá prohra, tím spíš gólem v poslední vteřině nastaveného času.

Výsledkem jste jen potvrdili, že prožíváte opravdu fantastické jaro. Je až s podivem, že to momentálně stačí „pouze“ na pátou příčku. Čím si to vysvětlujete?

Kvalita a vyrovnanost letošní divize je důvodem toho, že nejsme výš. Každopádně věřím, že se ještě o TOP 3 můžeme porvat a hlavně splnit náš historický cíl, jímž by byl zisk 51 bodů. Zároveň jsem se před několika týdny zmínil, jak věřím, že na jaře už neprohrajeme – to i nadále zastávám!

Mezi kanonýry divizní skupiny C jste momentálně druhý. Má se Patrik Žitka z Velkých Hamrů začít bát?

(usmívá se) Tak je to o čtyři góly, což už není zase tolik, ale stále je to dost. Když si řeknu, že iks kol zpátky to mezi námi bylo o deset branek, pak je to potěšující. Nemám to ale tak, že by pro mě bylo primární vyhrát krále střelců divize C.

TOP kanonýři v soutěžích s účastí podkrkonošských mužstev



Fortuna Divize C: 24 - Patrik Žitka (FK Velké Hamry), 20 - Jakub Slavík (MFK Trutnov), 13 - Jakub Hudák (FC Slovan Liberec B)

VOTROK Krajský přebor: 23 - Adam Novotný (FC Slavia HK), 19 - Jakub Hartman (FK Chlumec n. C. B), 17 - Roman Zajíček (FC Spartak Rychnov n. Kn.)

AM GNOL I. A třída: 25 - David Novák (SK Bystřian Kunčice), 21 - Martin Šmíd (FC Nový Hradec Králové), 20 - Jan Kypr (TJ Sokol Železnice)

JAKO I. B třída, skupina A: 23 - Tomáš Sedláček (FK Kopidlno), 21 - Jakub Taneček (TJ Sokol Stará Paka), 16 - Filip Čáp (TJ Rudník)

JAKO I. B třída, skupina B: 29 - Jan Plšek (FC České Meziříčí), 24 - Šimon Derner (FC Slavia Hradec Králové B), 21 - Vítek Vejr (TJ Sokol Malšova Lhota)

Okresní přebor II. třídy: 38 - Martin Škoda (SK Spartak Hajnice), 34 - Emir Grizič (SK Spartak Hajnice), 32 - Martin Kilevník (TJ Jiskra Kocbeře)

Okresní soutěž III. třídy: 52 - Aleš Starý (TJ Spartak Pilníkov), 33 - Jakub Kulda (TJ Spartak Pilníkov), 31 - Daniel Haider (TJ Jiskra Horní Maršov)

Nyní vás v dalším kole čeká podkrkonošské derby proti Dvoru Králové nad Labem. Doma se vám na jaře daří, soupeři navíc máte co vracet. O motivaci tedy máte postaráno?

O motivaci se Dvorem je postaráno vždy. Během dvou sezon, co jsem v Trutnově, se na tenhle zápas vždycky těším a je vyloženě cítit, že právě s nimi bývá to pravé derby. Jak navíc říkáte, máme jim co vracet a já věřím v to, že i vrátíme.

Tříbodová vzpruha před derby. O vítězství Dvora rozhodla produktivní první půle

Soupeř bojuje o záchranu, v posledních kolech se výsledkově zlepšil. Troufnete si tipnout, jak sobotní derby dopadne a kolik na něj dorazí fanoušků?

Derby nemá favorita a i z toho lze soudit, že nás čeká pochopitelně velmi těžký zápas, na který se však připravíme nejlépe, jak jen to půjde. Odhadovat výsledek si netroufnu, ale věřím, že při stejném nasazení, jako ve druhém poločase s Novým Bydžovem, budeme úspěšní. Doufám, že přijde fanoušků co nejvíc. Má být hezky, v zápase jde o hodně a nám se daří. Věřím v plnou tribunu, která nás požene k výhře za tři body.

Nejen střelbou branek je Slavík cenným hráčem pro Trutnov. Zároveň pomáhá při presinku.Zdroj: Jiří Petr

Holubec: Spoustu branek si Slavas vypracuje sám

Už je to definitivní, trutnovský fotbal ve Slavíkovi objevil nového kanonýra. Takového, jakého v divizi potřebuje a zároveň takového, jakého v posledních letech i měl. Co se týče střelby branek, pak byl na břehu Úpy dlouhá léta spoleh především na odchovance klubu Petra Holubce (33).

Ten svou dlouhou divizní kariéru před touto sezonou ukončil a s fotbalem pokračuje v rezervním týmu hrajícím krajskou soutěž I. A třídy. K A mužstvu má však stále blízko, když to jde, zápasy sleduje a na podzim dokonce v jednom utkání pomohl také na hřišti.

Petr Holubec v podzimním derby ve Dvoře Králové nad LabemZdroj: Jiří Petr„Holoubek“ tak může podat vlastní pohled na svého nástupce, jemuž by jistě přál desítky dalších divizních branek v trutnovském dresu.

„Myslím, že Kuba má největší přínos pro tým v tom, že je to srdcař. I přes to, že nepochází z Trutnova, tak tady tomu fotbalu dává všechno. Žije tím. Hned jak přišel do Trutnova, zapadl sem a bylo vidět, že je to střelec. Na hřišti je navíc velkým bojovníkem a spoustu toho naběhá, taky bych vyzdvihl, že se nebojí vystřelit třeba z pětadvaceti metrů, tím se od sebe lišíme,“ usmívá se borec, který jen za svých posledních sedm sezon v divizním áčku nastřílel do branek soupeřů rovných 40 branek.

Při pohledu na Jakuba Slavíka tak může hledat i rozdíly, jaké mezi oběma trutnovskými kanonýry, které od sebe dělí deset let, jsou. „Když jsem ještě dával góly, vždy to bylo po nějaké kombinační akci třeba s Mírou Hejnou nebo s Martinem Kejzlarem, byli jsme dost hračičkové. To Slavas si dokáže spoustu branek vypracovat a zakončit sám. Nejvíc se mi na něm líbí, že si vzal po mně dres s číslem 11 a potvrzuje, že je to gólové číslo,“ všímá si navíc Petr Holubec.

Dvacet branek za jedinou sezonu (a to ještě není konec) značí, že by Jakub Slavík mohl v Trutnově střelecká čísla svého předchůdce atakovat. To už ale ukáže další vývoj hráčovy kariéry.