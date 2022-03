Fortuna Divize C, 17. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Trutnov 0:2 (0:2)

Dvorský oddíl si pro derby dokázal vymodlit výhodu domácího trávníku, k čemuž rozhodně pomohlo počasí panující na východě Čech v posledních týdnech. Ač trávníkáři udělali maximum, přesto bylo znát, na jak těžkém terénu se v polovině března hraje.

Úvodní poločas vyšel o mnoho lépe hostům z Trutnova. Ti s přehledem odolávali soupeřově snaze o kombinační hru a naopak sami při každé možnosti o protiútok hrozili dvorské obraně. Jako první v 16. minutě Holubec, jenž po pěkném uvolnění mířil mimo Matulovy tyče. Na druhé straně stejnou mincí odpovídal střelec dvou branek z podzimního souboje Vitebský.

Ve 26. minutě už se skóre měnilo. U postranní čáry zvládl souboj s obránci Štěpánek, míč dokázal dostat do šestnáctky a tam se důrazem sobě vlastním prosadil Brejcha – 0:1.

Domácí se museli o to víc tlačit do ofenzívy a otevřenější obrany využil ve 41. minutě trutnovský Horčička, jenž pláchl všem soupeřícím bekům a kolem vyběhnuvšího Matuly propasíroval míč do branky podruhé. Naděje do dvorských řad ještě před koncem poločasu vlil svou střelou snaživý Janoušek, přesto se šlo do kabin za stavu 0:2.

Vítězslav Horčička podruhé překonává Vladimíra Matulu.Zdroj: Jiří Petr

Na konci poločasové přestávky se domácí oddíl sympaticky rozloučil se svým dlouholetým kapitánem Martinem Krulišem, jenž v úctyhodných 47 letech ukončil působení v klubu poté, co zde odehrál 18 sezon.

Vstup do druhé půle měli Dvoráci po třech změnách v sestavě povedený. Soupeře zatlačili před vlastní pokutové území, vyložené šance však nepřicházely. Nejblíž kontaktní trefě byl v 50. minutě Janoušek, po důrazu Vitebského ale ve velmi dobré pozici branku trestuhodně přestřelil.

Domácím čas utíkal rychle a v závěru stále častěji otevírali vrátka na brejky čekajícímu soupeři. V 74. minutě pálil Brejcha z otočky jen do Matuly, dvorský gólman byl pánem situace i při úniku střídajícího Slavíka a gólem neskončila ani tutovka Turnera.

To už ale trutnovské borce mrzet nemuselo, pomyslný klíč od brány Krkonoš po derby drží právě oni.

Fakta – branky: 26. Brejcha, 41. Horčička. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 2:4. Diváci: 216. Poločas: 0:2.

TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Sojka (46. Stevanović), M. Plašil, V. Martinec (46. M. Hruška) – D. Ráliš, M. Ráliš, Janoušek, Krejčík – Vrljičak (46. Machač), Vitebský.

MFK Trutnov: Kobos – Balcar, Macek, Mařas (64. J. Slavík), Zezula – M. Knap – Štěpánek (90. Metlický), P. Holubec, Horčička, Brejcha – Rajnoch (87. Turner).

Ohlasy trenérů

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Na hrbolatém terénu se nám nedařila kombinační hra, přesto si troufám říct, že jsme v utkání byli lepším týmem. Branky ale střílel pouze náš soupeř, proto si připsal tři body. Situace se oproti podzimnímu derby naprosto otočila. Tehdy byl lepším týmem náš soupeř, výhru jsme však brali my.“

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „První poločas jsme odehráli výborně, vedli jsme naprosto po zásluze. Byli jsme více na míči, kluci výborně posouvali hru a vyšli nám dvě gólové akce. Ve druhé půli už nám stačilo dobře bránit, přesto jsme si vypracovali několik příležitostí k navýšení náskoku. Z mého pohledu zasloužené vítězství.“