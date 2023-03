Posílený divizní lídr nad síly Východočechů. Trutnovu v Liberci zazpíval kanár

Nerovný boj. Fotbalisté Trutnova v 19. kole Fortuna Divize C vyrazili na hřiště rezervního celku Slovanu Liberec. Domácí klub využil reprezentační přestávky a do zápasu nastoupili borci ostřílení nejvyšší českou soutěží. Na hřišti to pak bylo znát.

Na podzim Trutnov doma liberecké rezervě podlehl smolně 2:3, v odvetě na posíleného soupeře nestačil vůbec. | Foto: Jiří Petr