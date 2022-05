Tohle jarní dějství fotbalové Fortuna Divize C bude pro tři krajské zástupce hodně důležité. Jako první vyběhnou na zelený trávník hráči Trutnova (9. místo, 31. bodů). Svěřenci trenéra Miloše Dvořáka zajíždí na půdu sedmého Letohradu a pokud by se jim povedlo bodovat, výrazně by se již přiblížili záchraně soutěže pro příští mistrovský ročník.