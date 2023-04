/DIVIZE/ Po dvou vysokých porážkách v domácím prostředí dokázali fotbalisté Nového Bydžova zabrat. V souboji dvou nováčku soutěže hladce zvítězili na půdě Turnova, přestože již ve 2. minutě prohrávali.

Bydžovský záložník Michal Voldán se v Turnově zapsal mezi střelce. | Foto: FK Dobrovice/Nikol Kuncová

Cidlinští vstupovali do svého třetího jarního vystoupení s cílem odčinit domácí nezdary a bodovat. Jejich plány narušil hned úvod duelu, neboť již ve druhé minutě gólman Strýhal lovil míč ze své sítě. Opaření hráči Bydžova se ale po chvíli probudili, začali diktovat tempo a brzy to přineslo i kýžený efekt v podobě vstřelených gólů.

Nejprve po křídelní akci a následné skrumáži dopíchl míč do sítě Holec a zanedlouho se radoval také Patrik Mokošín, jenž si po rohovém kopu našel ve vápně odražený míč a napálil ho přesně k tyči – 1:2.

VIDEO: Výkon lepší než výsledek. Nováček i druhý jarní zápas doma vysoko prohrál

I nadále byli hosté aktivnějším týmem a krátce po přestávce dvěma zásahy v rychlém sledu definitivně rozhodli. Ve 48. minutě odvrátili roh Turnova, Holec pláchl po křídle, předložil Voldánovi, který si balon postrčil kolem vyběhnuvšího gólmana a uklidil ho do prázdné – 1:3. O čtyři minuty později stoper Pokorný krásným pasem za obranu vyzval Holce a muž zápasu po úniku propálil z úhlu domácího brankáře – 1:4.

DIVIZE, skupina C – 19. kolo

FK Turnov – RMSK Cidlina Nový Bydžov 1:4 (1:2). Branky: 2. J. Marek – 26. a 52. Holec, 29. P. Mokošín, 48. Voldán. Rozhodčí: Fojtík. Hráno bez karet. Diváci: 180. Turnov: Franc – Chládek, Provazník, J. Marek (52. Šťovíček), Beníšek, Š. Havel (71. Pham), Prokopec (60. Tomašov), Petržilka, Horák, Svoboda, Břenek (60. Müller). Nový Bydžov: Strýhal – J. Novák, Pokorný, P. Mokošín, Drobný – Špinka (60. M. Marek), Štajer, Voldán (66. Blažek), Zvěřina (73. Trejbal) – N. Bekera (73. S. Bekera), Holec.

Tomáš Nosek, trenér Turnova: „Vysvětlení naší prohry je jednoduché. Bydžov se daleko lépe přizpůsobil podmínkám, které byly na hřišti. Hráli jsme, bohužel, na trávě. Hosté byli lepší v důrazu i v soubojové složce. My nemáme trávu zrovna v ideálním stavu. A já se trochu v průběhu jara obávám, že to při některých zápasech nebude lepší. Když přijede soupeř, který bude stylovější, tak s tím budeme mít problém. Kvalita hrací plochy je ve fotbale hodně důležitá a zvláště, když se snažíme opravdu hrát fotbal. Příště jedeme do Dvora Králové, uvidíme, jak to bude vypadat tam. Snad to bude v pořádku. Tentokrát jsme bez bodů, věřím, že to příště bude lepší.“

Jan Věchet, trenér Nového Bydžova: „V předchozím kole jsme doma podlehli Benátkám (0:4), ale hned v pondělí jsme to hodili za hlavu. Něco jsme si k tomu řekli, i náš trenérský štáb. Od úterý jsme se začali připravovat na důležitý zápas v Turnově. V celém týdenním tréninkovém cyklu bylo na klukách vidět, že chtějí pracovat, že do toho půjdeme naplno a pojedeme to tam zvládnout. Bohužel onemocněl trenér, takže jsem tam byl sám s panem Košátkem. Od začátku kluci začali makat. I když upozorňovali jsme na to, co se nám stalo doma s Hlinskem, aby nás v první minutě něco nepřekvapilo, nepřeletěl nás dlouhý balon. To se paradoxně stalo a prohrávali jsme. Pak jsme však převzali taktovku a vytvořili si spoustu šancí. Proměnili jsme krásné brejkové situace a vypracované akce. Navíc jsme na tom byli oproti domácím velmi dobře pohybově, byli jsme dravější a také lepší na balonu. Zaslouženě jsme si odvezli tři body, mohlo to skončit i vyšším rozdílem. Teď bychom to potřebovali potvrdit doma proti silným Velkým Hamrům.“

Hrůzostrašný začátek, tři inkasované branky. Nováček v jarní premiéře propadl

Další zápasy

Benátky nad Jizerou - Dvůr Králové nad Labem 2:0 (45. Vobořil, 90.+1. Slicho), Liberec B - Trutnov 6:0 (7. Lehoczki, 24. Govaers, 36. a 40. Kozák, 62. Polyák, 64. Valenta), Náchod - Čáslav 2:2 (68. Brich, 90.+1. vlastní Mráz - 17. Bašek, 87. Chábera), Vysoké Mýto - Dobrovice 0:0, Chrudim B - Brandýs nad Labem 2:3 (57. Vácha, 60. Holub - 22. Majer, 36. a 52. Gebert), Velké Hamry - Letohrad 2:1 (56. Černý, 90.+1. Vosecký - 73. Počtýnský), Ústí nad Orlicí - Hlinsko 3:1 (16. Tichý, 53. Souček, 83. Bednář - 87. Pilný).

V dalším kole se celek RMSK Cidlina představí na domácím stadionu, kde v neděli 2. dubna od 16.30 hodin přivítá čtvrtý tým tabulky FK Velké Hamry.

START DIVIZE C: Bydžov by rád udržel stávající postavení, případně ho vylepšil