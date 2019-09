Trutnov – Náchod 4:3

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Zápas byl z obou stran výborný, hezký pro diváky, horší už pro trenéry. Náchod trestal naše chyby a my ty jeho. Utkání jsme měli slušně rozjeté, ale klobouk dolů před soupeřem, jak se dokázal za stavu 3:1 zvednout a vsadil vše na jednu kartu, aby vyrovnal. Pak ale pochvalu zaslouží i naši kluci, kteří se ještě dokázali zvednout a chtěli vyhrát. Šli jsme do rizika, ale vyplatilo se nám to. A na konci se k nám přiklonilo i štěstíčko.“

Ondřej Nejman, trenér FK Náchod: „V derby jsme naprosto vyhořeli v defenzívě, udělat tolik individuálních chyb na této úrovni není možné. Soupeři blahopřejeme, my musíme porážku využít pozitivně, což znamená vrátit se k zodpovědnosti a poučit se z chyb.“

Letohrad – Ostrá 0:3

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: ,,Musíme si uvědomit, že naše výkony půjdou ruku v ruce s tím, jak budeme hrát náročně. Jestliže budeme hrát pohodlně jako v první půli, pak nebudeme úspěšní. Dokážu přijmout prohru, když uvidím, že pro výhru všichni udělali maximum, ale to mi proti Ostré chybělo. Je škoda, že body, které vozíme z venku, nedokážeme potvrdit. Musíme si rozebrat chyby, zvednout hlavu a v Náchodě se rvát o body.“

Hlinsko – Libiš 4:1

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Další domácí utkání nebylo vůbec jednoduché, Libiš má velmi kvalitní tým. My jsme byli silní v koncovce a to rozhodlo v náš prospěch. Chci poděkovat našim fanouškům, jsou to oni, kdo nás motivuje a dodává sílu. Znovu se jich sešlo na šest stovek.“

Čáslav – Dvůr Králové 2:2, penalty 1:3

Milan Ujec, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Soupeře jsme v první půli zaskočili aktivní hrou a je velká škoda, že se nám podařilo vstřelit pouze dva góly. Příležitostí tam bylo hodně. Po pauze se domácí rapidně zvedli a dvěma šťastnými góly srovnali, přesto nám mohl vedení v 90. minutě vrátit Picha, jehož hlavička branku minula. Mohli jsme vyhrát, ale z Čáslavi mají i dva body velkou cenu.“

Nymburk – Vysoké Mýto 0:2

František Dvořák, trenér SK Vysoké Mýto: „Měli jsme míč více na kopačkách i herní převahu, kterou jsme bohužel v první půli nedokázali zúročit. Po přestávce se nám podařilo donutit domácí ke dvěma chybám v rozehře a zaslouženě jsme vsítili dva góly. V těžkém utkání jsme uspěli a připsali si další venkovní výhru.“